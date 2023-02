Remo x Cametá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Remo recebe o Cametá na tarde deste domingo (26), às 17h (de Brasília), no Baenão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense 2023. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Líder do grupo A com 100% de aproveitamento, o Remo entra em campo contando com o apoio da sua torcida para se manter invicto no campeonato. O time vem de vitória e classificação no meio da semana, pela Copa do Brasil. Do outro lado, o Cametá é o primeiro colocado do grupo B, com duas vitórias e um empate até o momento e promete dar trabalho ao rival.

Prováveis escalações

Remo: Vinicius, Lucas Mendes, Diego, Anderson Uchoa, Pablo, Richard, Soaees, Rai, Diego, Icaro e Muriqui.

Cametá: Pedro Henrique, Pet, Marcos, Taison, Cristian, Rayro, Alexandre, Thomas, Luis, Wendel e Ryan.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Cametá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?