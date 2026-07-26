Segundo Foot Mercato, o avançado tem em mãos uma proposta surpreendente. De acordo com a publicação, o Al-Rayyan SC, do Qatar, apresentou a Sancho uma oferta lucrativa.

O inglês está sem clube desde o início de julho, depois de o seu contrato com o Manchester United ter expirado. O Al-Rayyan SC, por isso, não teria de pagar qualquer verba de transferência por Sancho. A equipa do goleador sérvio Aleksandar Mitrovic é um dos principais clubes do Qatar, embora o último dos seus oito títulos de campeão date de 2016.

Caso Sancho decida transferir-se para o Al-Rayyan SC, um novo regresso ao BVB cairia por terra. Há meses que circulam especulações nesse sentido, e mais recentemente um terceiro vínculo do jogador de 26 anos com o Borussia continuava a ser tema. O Bild noticiou há pouco tempo que o BVB está a tentar contratar Sancho, mas o driblador teria de aceitar um corte salarial substancial. Cinco milhões de euros por ano seria o máximo, o que deixaria Sancho muito abaixo do salário que recebeu do United nos últimos anos.

Jadon Sancho: mudança para o Qatar em vez de regresso ao BVB?

O Dortmund contratou o internacional inglês, com 23 jogos pela seleção, ao Manchester City quando tinha 17 anos, e foi na Bundesliga que Sancho alcançou projeção internacional. Em 2021, o United pagou uns avultados 85 milhões de euros pela transferência, mas o londrino de nascimento nunca conseguiu corresponder às elevadas expectativas em Old Trafford. Por isso, na segunda metade da temporada 2023/24, Sancho regressou ao BVB, onde passou um semestre positivo ao serviço dos westfalianos. No entanto, uma contratação em definitivo não foi financeiramente possível para o Borussia.

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Como também não tinha futuro em Manchester, Sancho voltou a ser emprestado nos últimos dois anos. No entanto, nem no FC Chelsea nem no Aston Villa conseguiu reencontrar a velha forma dos seus melhores tempos em Dortmund. Ainda assim, ao que tudo indica, continua a ter pretendentes de peso: além do BVB, mais recentemente foi sobretudo o Atlético de Madrid apontado como potencial novo destino.

Com uma mudança para o Qatar, no entanto, Sancho afastar-se-ia, para já, do futebol de elite. Tendo em conta as exibições extraordinárias que em tempos fizeram do tecnicista, em Dortmund, um dos avançados mais entusiasmantes da Europa, isso seria uma evolução bastante triste do ponto de vista desportivo ainda com pouco mais de 20 anos.