Red Bull Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo da 10ª rodada do Brasileirão acontece nesta quarta-feira (8); veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira(8), no Nabizão, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, o torcedor acompanha o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO RB Bragantino x Flamengo DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Lucas Bellote (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Informações da partida

O duelo desta quarta-feira reúne duas equipes que estão pressionadas devido aos maus resultados.

De um lado, o RB Bragantino não vence há cinco jogos no Brasileirão, além de ter sido eliminado da Copa Libertadores na fase de grupos.

O Massa Bruta é o 15º colocado do campeonato, com 10 pontos marcados.

O Flamengo, por sua vez, entra em campo com o técnico Paulo Sousa extremamente pressionado, após a derrota para o lanterna Fortaleza, no Maracanã.

O Flamengo realizou seu último treinamento no Ninho do Urubu, na manhã desta terça-feira (07), antes da partida diante do Bragantino, pelo Brasileirão. #VamosFlamengo #CRF



📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/zNfyRMLGvV — Flamengo (@Flamengo) June 7, 2022

O Rubro-Negro atualmente está na 11ª posição do Brasileirão, com 12 pontos.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz (Kevin), Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Praxedes (Hyoran); Artur, Helinho e Ytalo.

Flamengo: Hugo Souza; Ayrton Lucas, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Rodrigo Caio e Matheuzinho; Arão, João Gomes, Éverton Ribeiro; Andreas, Vitinho (Pedro), Gabigol.

Desfalques

RB Bragantino

sem desfalques confirmados.

Flamengo

Arrascaeta: convocado.

Pablo, David Luiz e Bruno Henrique: suspensos.

Últimos resultados e próximos jogos

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 2 Internacional Brasileirão 5 de junho de 2022 RB Bragantino 0 (8) x (9) 1 Goiás Copa do Brasil 31 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x RB Bragantino Brasileirão 11 de junho de 2022 19h (de Brasília) RB Bragantino x Coritiba Brasileirão 15 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 5 de junho de 2022 Fluminense 1 x 2 Flamengo Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas