Red Bull Bragantino x Flamengo AO VIVO: o Brasileirão em tempo real

O Flamengo é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 12 pontos. O time vive um momento conturbado na elite do futebol nacional e vê o seu técnico, Paulo Sousa, pressionado neste momento. O Red Bull Bragantino, dono da casa, ocupa a 16ª colocação do torneio, com 10 pontos conquistados.