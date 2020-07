Red Bull Bragantino e Corinthians: opostos no Paulistão e na situação dos treinadores

As equipes se enfrentam na quinta-feira (30), pelas quartas de final do estadual, em momentos bastante distintos dentro e fora das quatro linhas

Red Bull Bragantino e Corinthians vão se enfrentar na próxima quinta-feira (30), em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Dentro de campo, é impossível prever o que vai acontecer, mas fora dele os dois times são os perfeitos opostos dentre os classificados ao mata-mata deste .

A equipe do interior, comandada por Felipe Conceição, se classificou para os mata-matas do Paulista na primeira colocação geral do campeonato, com antecedência e sem levar grandes sustos para conseguir o feito. Já com time de Tiago Nunes, um dos quatro grandes do estado, foi justamente o cenário contrário. O foi um dos últimos a se classificar, só conseguiu na última rodada e ainda dependendo da vitória de um de seus maiores rivais. Enquanto o treinador do "BragBull" vem sendo parabenizado e exaltado por seu trabalho, o do é constantemente criticado e já foi até dado como "por um fio" no comando da equipe.

O Red Bull Bragantino é uma das novas forças do estado, com um projeto novo que veio de um investimento da marca que dá nome ao clube. O time, basicamente montado entre 2019 e 2020, se encontrou no estilo de jogo de Felipe Conceição e conseguiu se classificar com méritos no Paulistão.

Não foi só a melhor campanha geral que o time conseguiu, mas também - mesmo só conseguindo marcar o seu primeiro gol na quarta rodada do campeonato - foi o segundo que mais colocou bolas para dentro: foram 18, atrás apenas do , que soma um gol a mais na conta. Além disso, junto à Ferroviária, tem a terceira defesa menos vazada desta primeira fase, com apenas nove gols sofridos.

Curiosamente, alguns dos principais jogadores da campanha sensação do "BragBull" são justamente ex-corinthianos. O volante Matheus Jesus, que não funcionou no Timão, é um dos que têm feito a diferença na equipe. O goleiro também é um velho conhecido do time do Parque São Jorge: Júlio César foi outro responsável pela sólida defesa da equipe de Bragança. Além deles, Claudinho, cria da base do Alvinegro, também atua pelo outro lado nos dias de hoje.

Único time que não reduziu salários durante a paralisação do futebol paulista devido à pandemia da Covid-19, o Red Bull Bragantino tem a mesma organização dentro e fora de campo, e vai usar isso como trunfo sobre um Corinthians ainda tentando se encontrar no futebol desejado por Tiago Nunes.

O ex-Athlético-PR chegou ao Timão justamente para fazer o time atacar mais e sair do estilo defensivista e reativo deixado por Fábio Carille.

Mas o time do Corinthians ainda não conseguiu dar esta resposta dentro de campo. A classificação sofrida é um perfeito cenário dos jogos da equipe, que ainda prefere se postar na defesa do que sair para o ataque. Um bom retrato disso é ver que o goleiro Cássio ainda é, recorrentemente, o principal jogador corintiano em campo.

Apesar de ser o único dos grandes que está 100% na volta do futebol paulista, o Corinthians ainda peca na criação e nas jogadas que precisam passar pelo meio de campo - não é à toa que dois dos três gols marcados nos dois jogos saíram de jogadas de bola parada.

A sequência e regularidade - ou a falta delas - é o que mais preocupa o torcedor que tem dificuldades para enxergar um padrão positivo no time de Tiago Nunes. Os dois jogos da volta, contra e Oeste, marcaram a única vez neste ano em que o Corinthians conseguiu duas vitórias seguidas e, contra o time do interior, o único jogo em que o Timão não sofreu gols sem ser contra os seus três grandes rivais.

Enquanto Felipe Conceição consegue encaixar um time que joga para ganhar, Tiago Nunes ainda esbarra nos antigos problemas de ataque e criação. Desta vez, o favorito no duelo não é necessariamente um dos quatro grandes do futebol paulista e a zebra não é o time do interior.

A frase de Felipe Conceição, "não somos menores que o Corinthians", pode ter vindo como um susto e ter sido considerado exagero por muitos, mas no futebol e nos resultados apresentados até aqui, pode até ser verdadeira.