Cássio segue normal no “novo normal” do Corinthians: decisivo

Goleiro do Timão foi o principal jogador da partida contra o Palmeiras e é responsável direto pelo Alvinegro ainda poder sonhar com a classificação

Na volta do futebol no Estado de , um grande clássico fechou a noite de quarta-feira (22). O Corinthians recebeu o Palmeiras, em Itaquera, e venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gil. A atuação decisiva do camisa 12 é o que continua a alimentar as esperanças dos corintianos em uma classificação para as quartas de final do .

O dérbi paulista começou bem antes da bola rolar. Isso porque um torcedor palmeirense invadiu a Arena Corinthians de madrugada e pichou o gramado e a trave. Na meta, o vândalo escreveu "Cássio frango". Entretanto, foi exatamente o arqueiro corintiano que salvou sua equipe da derrota. E o "frango" ficou o goleiro do , Weverton que tomou um gol num cabeceio em sua direção.

Cássio foi decisivo. Durante os 90 minutos, o arqueiro operou oito defesas, sendo pelo menos três com um altíssimo nível de dificuldade.

#Paulista 🇧🇷



Cássio foi o Destaque SofaScore do clássico entre @Corinthians e @Palmeiras!



Números:



👐 8 defesas

🔐 5 defesas (chutes na área)

👣 48 ações com a bola

↗️ 10/20 bolas longas

🔒 1 corte

0️⃣ 1 clean sheet

💯 Nota 8.6 pic.twitter.com/zLF3lK4CsO — SofaScore Brazil (de 🏠) (@SofaScoreBR) July 23, 2020

O jogou de maneira reativa e defensiva, diferente do que Thiago Nunes sempre propôs para seus times jogarem. Porém, a estratégia funcionou e a solidez defensiva que marcou o Corinthians na última década ficou em evidência mais uma vez. Quando as jogadas não paravam nos zagueiros corintianos, parava no goleiro Cássio.

Com a grande atuação do camisa 12, o Corinthians se livrou matematicamente de qualquer possibilidade de rebaixamento no Paulista, algo que atormentava o clube e Thiago Nunes, que se viu muito pressionado após um começo de temporada abaixo do esperado.

Sem o temor do rebaixamento, Cássio é o protagonista do na difícil missão de buscar a classificação para as quartas de final do Paulistão. O time da zona leste da capital paulista não depende apenas de si. Ele precisa vencer o Oeste na última rodada e ainda torcer para dois tropeços do .