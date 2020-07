Paulistão 2020: classificação geral, chaveamento até a final, regras do rebaixamento e mais

O torneio vai se aproximando da reta final: como está a briga pelo rebaixamento?

Depois de uma paralisação de mais de quatro meses, o 2020 está cada vez mais perto do final! O maior estadual do país, equilibrado como nunca, vai classificar oito times para a fase final. Mas não é só isso que está no jogo nestas últimas rodadas.

Mesmo que os 16 times participantes sejam divididos em quatro grupos de quatro, a classificação geral do também influencia nos mandos de campo, bem como na briga pelo rebaixamento e nas vagas para a de 2021.

Veja como está a classificação geral do Paulistão!

Classificação geral do Paulistão

POS. CLUBES PONTOS JOGOS VIT. EMP. DER. GOLS PRÓ GOLS CONTRA 1º Santo André 20 11 6 2 3 13 10 2º 19 11 5 4 2 15 5 3º 18 10 5 3 2 14 7 4º 17 11 4 5 2 16 10 5º RB 17 10 5 2 3 13 7 6º 16 10 4 4 2 15 9 7º 16 11 4 4 3 11 9 8º 16 11 3 7 1 9 6 9º Inter de Limeira 14 11 4 2 5 8 13 10º 14 11 3 5 3 13 10 11º Ferroviária 12 11 2 6 3 11 9 12º 11 11 2 5 4 8 13 13º Água Santa 11 11 2 5 4 6 13 14º 10 11 3 1 7 13 16 15º Oeste 10 11 3 1 7 8 22 16º -SP 8 10 2 2 6 7 21

*Em negrito: os atuais classificados para as quartas de final da competição.

*Em sublinhado: os atuais detentores das três vagas para a Série D de 2021.

Neste momento, o Santo André é o atual líder geral do Campeonato Paulista, mas ainda pode ser ultrapassado por São Paulo ou RB Bragantino ainda nesta rodada. Cabe ressaltar que a classificação continua sendo atualizada mesmo após o final da primeira fase: os jogos do mata-mata também contam na classificação geral.

Como fica o chaveamento do mata-mata do Paulistão?

Oito times - os dois melhores de cada grupo - se classificam para as quartas da final da competição: aí, os dois classificados de cada grupo se enfrentam nesta fase, em jogo único.

Os quatro semifinalistas, então, são chaveados de acordo com sua posição na classificação, com o 1º enfrentando o 4º e o 2º, o 3ª. O time de melhor campanha define o mando de campo da partida, também em jogo único.

Os dois finalistas, então, jogam partidas de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa.

Como está a briga contra o rebaixamento no Paulistão?

Seis times chegam a última rodada do Campeonato Paulista com chances de rebaixamento, três deles estão no grupo A, cujo o líder e único safo da chave, é o Santos. — Fábio Lázaro (@FabioLazaro_) July 23, 2020

Os dois últimos colocados da classificação geral do Paulistão serão rebaixados para a Série A2 da competição, ao passo que os dois melhores da A2 jogarão a elite no ano que vem. Antes da paralisação, os oito classificados para o mata-mata da segundona do estadual eram São Bernardo, Taubaté, Portuguesa Santista, Monte Azul, XV de Piracicaba, , e Portuguesa.

A briga contra o rebaixamento também está a todo vapor. Botafogo-SP e Oeste estariam sendo rebaixados neste momento, mas Ponte Preta, Água Santa, Ituano e Ferroviária ainda correm sério perigo.