Recorde de Dani Alves e mais: as marcas que Messi ainda pode quebrar no Barcelona

O capitão tem em suas mãos a chance de se tornar o jogador com mais títulos na história do futebol

A renovação de Lionel Messi ocorrerá oficialmente nos próximos dias. A princípio, o argentino fechará por cinco temporadas, com redução salarial de 50%, para se adaptar à difícil situação econômica do clube e com seu futuro ainda ligado ao time de sua vida, onde cresceu e tornou-se o melhor jogador do mundo. Cumprindo os cinco anos de contrato, Messi seguirá vestindo a camisa azul e grená até seus 39 anos, somando 21 temporadas em seu primeiro clube profissional, recorde que ninguém alcançou na Espanha. Nessa temporada, Messi alcançará Xavi Hernández e Carles Rexach como os jogadores com mais temporadas no Camp Nou, com 17 no total.

Mas Messi terá diversos desafios pela frente para cumprir no Barcelona. O capitão já é o jogador com mais partidas na história do clube (778), com mais gols (672) e com mais títulos (35). Porém, o futebolista com mais troféus na história de um mesmo time é Ryan Giggs. O meia galês soma 36 taças com o Manchester United, um número que Messi pode alcançar, tanto por idade, quanto pela certeza de que continuará no Barça. Essa temporada voltará a ter quatro títulos em jogo: LaLiga, Copa do Rei, a Champions League e a Supercopa da Espanha, que será celebrada na Arábia Saudita de 12 a 16 de janeiro de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Também no Barcelona, Messi terá ainda pela frente dois ícones em dois recordes particulares. Na Liga dos Campeões, o astro argentino está a duas partidas de se igualar a Xavi Hernández como o jogador com mais participações pelo clube. Xavi soma 151, enquanto Messi possui 149, e nesta fase de grupos já poderá superar. Porém, ainda está longe de Iker Casillas (177) e Cristiano Ronaldo (176) que, ainda ativo, se tornará o jogador com mais partidas na história da competição, caso nada aconteça. O último desafio de Messi já é mais difícil.

O argentino é o maior goleador da história do Barcelona, sendo o que mais marcou gols em LaLiga e também na Champions League. Porém, na Copa do Rei quem está à frente? Trata-se de Josep Samitier, lendário jogador dos anos 20 e 30 do século passado. Samitier marcou 69 gols na Copa (até 1927, o troféu nacional mais importante), 64 com o Barcelona e cinco com o Real Madrid. Messi soma 56, oito a menos que "Sami". Seria um número acessível caso Messi atuasse pelo Barça até seus 39 anos, porém, se decidir viajar para Miami antes de acabar o contrato, o desafio se complicará.

No entanto, o recorde que se colocaria no ponto mais alto do futebol mundial seria o de se tornar o jogador com mais títulos na história do esporte. Atualmente, esta marca está nas mãos de Dani Alves. Seu antigo companheiro no Barcelona acumula 40 taças ao longo da carreira. Messi soma 38, contando a Copa América, conquistada com a seleção argentina, no Maracanã. Com mais três títulos, o camisa 10 seria coroado como o número um da história também em troféus. Depois disso, poucos poderão alcançá-lo: Maxwell (37), Iniesta (37), Giggs (36), Dalglish (36), Piqué (35). Apenas o meio-campo espanhol, o zagueiro catalão e Cristiano Ronaldo, com 34 títulos, são os jogadores em atividade que fazem parte deste Top 10.