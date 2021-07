Messi fica: agora é o Barcelona que deve a ele reforços e um time competitivo

O argentino aceitou uma redução salarial de 50% para ficar no Camp Nou; os Blaugranas, então, precisam cumprir sua parte do acordo

Por um lado, o pesadelo está se encerrando para o Barcelona.

A ideia de que eles poderiam perder seu capitão, seu maior goleador de todos os tempos e um jogador seis vezes melhor do mundo, Lionel Messi, era real.

Tecnicamente, eles perderam, já que Messi ficou livre no mercado no dia 1 de julho e vai continuar sem clube até assinar o contrato de cinco anos que o manterá no Barcelona até 2026.

O presidente Joan Laporta sempre esteve, pelo menos, confiante que poderia convencer a estrela da Argentina a ficar, o oferecendo um projeto esportivo atrativo o suficiente para que ele possa passar os últimos anos de sua carreira vencendo títulos e disputando taças.

Como a Goal confirmou recentemente, Messi concordou com uma redução salarial de quase 50% para ficar, aliviando a folha salarial dos catalães, vivendo sérios problemas financeiros.

Isso, por outro lado, é onde o pesadelo segue acontecendo.

O Barça tem muito trabalho a fazer: não só liberar espaço no elenco e se livrar de alguns nomes pouco produtivos, mas também montar um time ao redor de Messi bom o suficiente para vencer a Liga dos Campeões novamente.

Cumprir com sua parte do acordo, de certa forma.

Derrotados por 4 a 1 pelo PSG nas oitavas de final da competição na última temporada, Ronald Koeman recebeu uma mensagem clara de quanto estão atrás de alguns de seus principais rivais na luta por títulos internacionais.

Kylian Mbappé amassou a frágil defesa do Barcelona, enquanto Pedri e cia no meio de campo não conseguiram criar oportunidades contra a equipe francesa.

A diretoria do Barça, então, trabalhou rapidamente para fechar quatro contratações e começar uma reformulação no elenco do clube.

Memphis Depay pode aliviar a pressão em Messi no ataque, com sua capacidade de drible e velocidade, enquanto Sergio Aguero, um dos melhores amigos do argentino, vai oferecer gols e movimentação dentro da área.

Após o Barelona deixar Luis Suárez ser negociado com o Atlético de Madrid, perdendo em ofensividade e vendo o uruguaio ser campeão da La Liga um ano depois, trazer Aguero e Depay pode significar uma correção do que deu errado na última janela.

Eric García será uma nova opção defensiva, com Piqué perdendo efetividade conforme vai envelhecendo, Lenglet sem conseguir jogar bem e Umtiti sempre machucado.

Emerson Royal é a quarta adição, e por mais que ainda não esteja claro se ele receberá tantos minutos com Koeman, deve batalhar por um lugar com Sergiño Dest.

Para registrar Messi e seus outros reforços, o Barcelona ainda precisará aliviar a folha salarial. Griezmann, nesse sentido, é uma peça chave.

Enquanto Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho também seriam boas vendas, pensando no lado do Barcelona, suas lesões diminuem o número de potenciais interessados.

Griezmann, porém, é um nome interessante para muitos.

Um dos interessados seria o Atlético de Madrid, sua ex-equipe, segundo rumores vindos da Espanha. O atacante francês gostaria de retornar ao Wanda Metropolitano e o Barcelona estaria chegando a um acordo envolvendo Saul Niguez.

Após ser batido pelo PSG por Georginio Wijnaldum, o Barcelona pode reforçar seu meio de campo e remover o salário de Griezmann de 34 milhões de euros anuais em uma tacada só.

Saul também poderia ser utilizado como opção no lugar de Pedri, ou fazer com que Frenkie de Jong recue para jogar na função de Sergio Busquets, caso o veterano precise descansar em algum duelo.

Messi logicamente sabe que a situação financeira do Barcelona é precária, mas isso não significa que ele não espere que o clube encontre caminhos para se reforçar.

Koeman também espera que os jovens jogadores vindos da base - Ilaix Moriba, Ronald Araujo e Oscar Mingueza - continuem se desenvolvendo nos moldes de Pedri, com mais minutos dentro de campo.

Da mesma forma, Ansu Fati, que vinha fazendo grande campanha em 2020-21 até se lesionar, consiga se recuperar e seguir evoluindo.

Outros nomes menos conhecidos como Alejandro Balde e Iñaki Peña também podem receber oportunidades. Balde, lateral-esquerdo, de 17 anos, deve ser o reserva imediato de Jordi Alba com a venda de Junior Firpo ao Leeds United, enquanto Peña pode até começar a temporada com titular no gol, já que ter Stegen se recupera de cirurgia e Neto deve ser negociado.

Usar jovens da base é o caminho para o clube se reestabelecer, uma formação de elenco mais sustentável, ao invés de comprar jogadores de fora que não se encaixam, como Firpo, Pjanic e Trincão.

O time do Barcelona para a próxima temporada de ser bem diferente, mas, pelo menos, o clube tem a certeza de que Messi ainda será o líder do elenco.

A expectativa é que o resto do grupo seja bom o suficiente para que o Barça volte a disputar as fases finais da Liga dos Campeões, se não nesta temporada, nas próximas.

Messi poderia ter ido embora, mas ficou e aceitou até uma redução salarial. Agora, é a vez do Barcelona cumprir a sua parte no acordo.