Real vai sentir falta quando Sergio Ramos sair: "não faz a diferença só em campo"

O ex-meiocampista, Hamit Altintop, acredita que a qualidade e a experiência do defensor é fundamental para a equipe comandada por Zinedine Zidane

O Real Madrid precisa fazer de tudo para conseguir manter Sergio Ramos no clube, ao menos para o ex-meia da equipe, Hamit Altintop.

O ídolo e defensor de 35 anos ficará sem contrato no final da temporada, e ainda assim, não parece estar próximo de uma renovação.

A 16 anos no Santiago Bernabéu, Sergio Ramos está próximo do jogo de número 700 pelos Blancos, mas vem sendo sondado por clubes como Manchester United e PSG e pode deixar os merengues no fim da temporada.

Lesionado após se contundir durante uma partida com a seleção espanhola, ficará de fora do 'El Clásico' neste final de semana, bem como no segundo jogo do Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Liverpool.

Hamit Altintop, que passou a temporada 2011-12 no Real Madrid, cedido pelo Bayern de Munique, contou exclusivamente à Goal: "Sergio Ramos é incrível. Dentro e fora de campo. Ele conhece as regras. Sabe o que é necessário para ganhar títulos. É muito experiente. Não são muitos que consegue passar 16 anos no Real Madrid em alto nível."

"Eu tenho muito respeito por ele: ele merece tudo, troféus, contratos, sondagens... o Real vai sentir sua falta se ele ir embora."

18-year-old Sergio Ramos for Sevilla during 2004/2005 season:



✅37 games

⚽️3 goals

⛔️14 clean sheets



Generational talent. Beginning of a legend. pic.twitter.com/Ecl3KfQy0d — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) July 3, 2020

Mesmo que já seja veterano, Sergio Ramos continua sendo fundamental para a equipe comandada por Zinedine Zidane. O capitão do Real Madrid participou de 20 jogos na temporada, marcando quatro vezes... o mesmo número de troféus da Liga dos Campeões que levantou em cinco temporadas entre 2013 e 2018.

Agora, vem servindo como presença veterana no vestiário enquanto o Real Madrid constrói um novo elenco: nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo, Marco Asensio, Valverde e Militão vão ganhando espaço no time titular.

"Esses nomes - Ramos, Benzema, Modric, Kroos, Marcelo, Casillas, Ronaldo - eles são o time. Fazem a diferença dentro e fora de campo. Não são só bons jogadores, são líderes. É quase impossível encontrar esse time de jogador no mercado, e se você encontrar, são sempre muito caros!"

"Eles falam com a imprensa, ajudam no vestiário, são figuras importantes nos bastidores." continuou Altintop, não antes de ressaltar a importância, porém, de rodar o elenco e refrescar as ideias. "Por outro lado, é uma chance do Real construir um novo time de jovens nos próximos anos. Eles gastaram muito dinheiro nesses jogadores, os desenvolveram, e agora, precisam jogar."