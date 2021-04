'Reserva' do Bernabéu, Alfredo Di Stéfano terá Real Madrid x Barcelona pela primeira vez

O estádio 'reserva' do time merengue sediará o 'El Clásico' pela primeira vez em sua história

E o 'El Clásico' entre o Barcelona e o Real Madrid terá um novo palco neste final de semana: o confronto será disputado pela primeira vez no Estádio Alfredo di Stéfano, casa provisória dos madrilenhos enquanto o Santiago Bernabéu segue sendo reformado.

Será o 18º estádio a receber o clássico: além do Camp Nou e do Santiago Bernabéu, arenas como o Mestalla, o Vicente Calderón e até o Hard Rock Stadium, em Miami, já receberam jogos entre os arquirrivais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na temporada passada, o confronto entre Real Madrid e Barcelona com mando de campo dos madrilenhos aconteceu antes do Santiago Bernabéu ser fechado para reformas: dessa forma, o time não precisou mandar o jogo no Alfredo di Stéfano. Agora, porém, terá que entrar em campo contra o maior rival em seu palco "secundário".

E trata-se de um clássico extremamente importante: o título da La Liga, que parecia destinado a cair nas mãos do Atlético de Madrid de Diego Simeone, está mais aberto do que nunca. Enquanto o Barça vive seu melhor momento na temporada, a 19 jogos invicto no Campeonato Espanhol e tendo assumido a segunda colocação na competição - a um ponto do Atleti -, o Real finalmente se reencontrou e conta com um Vinícius Jr. mais inspirado do que nunca.

Assim, como de costume, o segundo 'El Clásico' da temporada pode decidir o título espanhol, caso os Colchoneros continuem em queda livre.

1⃣ ponto de diferença entre Atleti e Barça na tabela! 🔥#LaLigaSantander pic.twitter.com/a9N4ZiHBVM — LaLiga (@LaLigaBRA) April 5, 2021

Qualquer um que vença o clássico em seu novo palco pode terminar a rodada na primeira colocação: basta o Atlético de Madrid tropeçar contra o Bétis, na Andaluzia, e o vencedor do confronto deve dormir na liderança - exceto o Real Madrid, que depende de uma derrota do rival.

Barcelona e Real Madrid vão a campo neste próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada da La Liga.