Real Madrid x América-MEX: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta terça-feira (26), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Madrid e América-MEX duelam nesta terça-feira (26), no Oracle Park Stadium, em São Francisco, a partir das 23h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Real Madrid segue a sua preparação para o início de mais um ano, e já sabe qual será o seu primeiro compromisso na temporada: a Supercopa da Uefa, contra o Frankfurt.

Desta forma, os Merengues querem deixar a derrota para o rival Barcelona para trás, e contam com o retorno de Benzema. Por outro lado, Carvajal, com dores no tornozelo, está fora do jogo. Além disso, Ancelotti deve ter Modric, Casemiro, Kroos e Mendy entre os titulares.

O América-MEX, por sua vez, não teve um bom início de temporada e é apenas o 15º colocado do Campeonato Mexicano, com 4 pontos conquistados em quatro partidas.

A tendência é que o técnico Ortiz faça o uso total de elenco para o duelo desta terça, com Henry Martin entrando no lugar de Rodriguez no ataque.

Prováveis escalações

Possível escalação do América-MEX: Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Hazard, Vinicius.

Possível escalação do Real Madrid: Ochoa; J Sanchez, Lara, Araujo, Fuentes; R Sanchez, Dos Santos; Zendejas, Valdes, Fidalgo; Martin.

Desfalques da partida

América-MEX:

sem desfalques confirmados.

Real Madrid:

Carvajal: lesionado.

Quando é?

JOGO Real Madrid x América-MEX DATA Terça-feira, 26 de julho de 2022 LOCAL Oracle Park Stadium, São Francisco - EUA HORÁRIO 23h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

América-MEX

JOGO CAMPEONATO DATA Tijuana 2 x 0 América-MEX Campeonato mexicano 23 de julho de 2022 Manchester City 2 x 1 América-MEX Amistoso 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO León x América-MEX Campeonato mexicano 31 de julho de 2022 23h05 (de Brasília) LAFC x AMérica-MEC Leagues Cup 4 de agosto de 2022 A confirmar

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 Real Madrid Amistoso 24 de julho de 2022 Liverpool 0 x 1 Real Madrid Champions League 28 de maio de 2022

Próximas partidas