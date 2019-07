Real Madrid sofre com lesões: Asensio, Mendy, Díaz e, agora, Jovic

Atacante sérvio teve que ser substituído depois de um choque com Jan Oblak na goleada sofrida para o Atlético de Madrid no MetLif Stadium, nos EUA

A série de lesões que assolou o nesta pré-temporada fez outra vítima: Luka Jovic teve que ser substituído por Karim Benzema no primeiro tempo da derrota para o por 7 a 3 após um choque com Jan Oblak.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O lance ocorreu aos 24 minutos, quando o Real Madrid já era derrotado por 3 a 0 pelo rival. Ao tentar um chute, o atacante sérvio terminou com a perna apoiada no gramado no momento do choque com o goleiro do Atleti, resultando em uma lesão no tornozelo esquerdo.



(Foto: Getty Images)

Depois de vários minutos de atendimento médico, diante dos problemas para apoiar o pé no chão, o departamento médico optou por solicitar sua saída.

O clube está à espera de exames médicos para determinar a gravidade da lesão, porque o gesto do atleta não foi nada otimista.

A lesão do recente reforço madridista é a quarta consideração que sofre o time em um espaço de duas semanas.

O Real Madrid reportou em 15 de julho que Mariano Díaz sofreu uma lesão no bíceps femoral esquerdo e que ficaria quatro semanas afastado dos gramados.

Mais artigos abaixo

Depois, Asensio sofreu uma ruptura de ligamento cruzado do menisco externo do joelho esquerdo durante a partida contra o , com um tempo estimado de recuperação entre oito e nove meses.

Ainda há outra baixa no time madridista desde quinta-feira. Ferlandy Mendy, com uma lesão muscular na perna direita, deve se ausentar dos gramados entre três e quatro semanas.