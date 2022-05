Mbappé no Real Madrid? 'Pode ser verdade', admite Florentino Perez

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez comentou algo que tem deixado os torcedores do clube espanhol esfregando as mãos com esperança. Segundo ele, a possibilidade de Kylian Mbappé desembarcar em Madri na próxima temporada "pode ser verdade".

No último sábado (30), o Real Madrid bateu o Espanyol por 4 a 0 e garantiu mais um título de La Liga. Após o apito final, Florentino Pérez foi entrevistado pelo canal Movistar e falou da possibilidade do jovem atacante francês se juntar ao time espanhol.

"Eu não tinha pensado nisso [Mbappé no Real], mas agora que você falou disso, pode ser verdade. Quando a gente planejar o elenco para a próxima temporada, vamos ver", declarou o cartola madridista.

Mbappé também conquistou recentemente o título de campeão da Ligue 1, com o PSG. Esse pode ter sido, porém, o último troféu levantado com a equipe de sua terra natal. Ao total, o camisa 7 levantou 12 troféus com o clube francês.

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, também comentou a situação e apontou com otimismo.

"Mbappé no Real Madrid? Com esse clube, com esse presidente, o futuro já está escrito", falou 'Carleto' ao beIN Sports. Quando perguntado se essa fala indicava que um acerto já tinha sido feito, o italiano respondeu "eu não disse isso".

O contrato de Mbappé com o PSG expira em 30 de junho de 2022. Após esse período, caso não renove com o clube francês, ele estará sem contrato e pode assinar de graça com qualquer outro clube.