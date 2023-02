Real Madrid recusou contratação de João Cancelo por confiança no atual elenco

A equipe espanhola teve a chance de contratar o português, mas recusou um possível acordo com o agora jogador do Bayern

O lateral-direito João Cancelo assinou com o Bayern em um acordo de empréstimo com opção de compra de 70 milhões de euros (R$ 377,6 milhões, aproximadamente). No entanto, o português foi oferecido para outras equipes, e o Real Madrid foi um dos clubes contatados pelo City, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

"O Barcelona era quase impossível por causa do salário do jogador", disse Fabrizio em seu Podcast CaughtOffside. "O Real Madrid também era uma opção, mas eles decidiram não contratar nenhum jogador nesta janela."

O Real Madrid sofreu uma crise de lesões nas últimas semanas, com o meio-campista Eduardo Camavinga forçado a jogar na lateral-esquerda e Nacho, de 32 anos, sendo escalado no lado direito da defesa. Ainda assim, o Real Madrid decidiu economizar para a próxima janela, quando espera acertar com Jude Bellingham, que está prestes a deixar o Borussia Dortmund.

A equipe do Real entra em campo neste domingo (5), às 10h (de Brasília), contra o Mallorca, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Atualmente, o Real é o segundo colocado da competição, cinco pontos atrás do seu rival, Barcelona.