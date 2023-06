Brasileiros assumem números lendários do clube merengue

O Real Madrid divulgou na manhã desta segunda feira (12) os novos números que os brasileiros Vini Júnior e Rodrygo irão vestir para a próxima temporada 2023/24. Antes com o número 20, Vini se junta a Cristiano Ronaldo e Raúl e servirá a camisa 7 do clube madridista. Já Rodrygo deixa a 21 de lado para ostentar a 11, que foi usada por Benzema e Gareth Bale, além de já ter sido utilizada por Ronaldo Fenômeno.

As alterações simbolizam o protagonismo e importância que os jogadores construíram ao longo do último ano. Com a 7, Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro da história do Real Madrid e o terceiro maior goleador de todos os tempos. Desde a saída do jogador em 2018, Mariano e Hazard vestiram o lendário número, mas passaram com números abaixo do esperado.

Por sua vez, a 11 foi o primeiro número usado por Ronaldo Fenômeno na chegada do clube. Outro jogador de destaque foi Paco Gento, maior vencedor da Liga dos Campeões na história do clube, com seis troféus conquistados.

Com a saída oficial de Benzemá para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, os brasileiros serão peças fundamentais para o sucesso do ataque pela equipe.