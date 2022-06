Real Madrid 'freia' chegada de reforços e foca no mercado pós Copa do Mundo

Depois de assinar com Rüdiger e Tchouaméni, o clube se concentra em renovações e saídas

Florentino Pérez alertou: "por enquanto, paramos. Seria uma questão de quem sai. Contratações, poucas ", disse ele em sua entrevista em "El Chiringuito". É que, como relatou o presidente, após as chegadas de Rudiger e Tchouameni, o clube estacionou as novas assinaturas. Atualmente, a ideia não é fazer mais contratações, sempre em função das possíveis saídas entre agora e agosto. Além disso, só serão negociados os jogadores que estejam 'na jogada' e que tenham um preço adequado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



O objetivo prioritário agora é renovar alguns contratos. Vinicius ou Militão podem ser os próximos, assim como Nacho, que pode estender um ano. Eles não querem perder peças que foram essenciais para vencer a LaLiga e a Liga dos Campeões nesta temporada. Os casos de Asensio e Ceballos também vão ser tratados. Ambos os contratos terminam em 2023 e uma renovação será negociada. Caso não aceitem, o clube tentará encontrar uma saída para eles. A venda de qualquer um deles pode reabrir as contratações, embora não seja descartado que seu lugar possa ser ocupado por emprestados que retornam ou por meninos do Castilla. A gestão esportiva também atua na área de vendas. Vallejo, Jovic e Mariano são os jogadores que vão tentar encontrar uma saída. Não será fácil, porque eles jogaram muito pouco nesta temporada.

De olho na Copa do Mundo

Uma das razões pelas quais o Real Madrid prefere não contratar novos nomes neste verão europeu é por causa da Copa do Mundo no Qatar, que será disputada em novembro. É um torneio que o clube sempre espera e do qual pode pode ter boas contratações, como foi o caso de Ozil após a África do Sul (2010) ou de James e Keylor Navas após o Mundial no Brasil (2014). Já na primeira fase de Florentino Pérez como presidente, o clube contratou Ronaldo Nazario após a Copa do Mundo de 2002.

Mais artigos abaixo

Haverá muitos olheiros de Madrid no Qatar espionando possíveis oportunidades de mercado para incorporar durante o mercado de inverno. Desta forma, durante a primeira parte da temporada será possível ver e analisar as fragilidades que a equipe poderá ter e depois, em Janeiro, partir para os reforços. Um modus operandi que pode ser realizado graças à margem que o Real Madrid deu para vencer o Espanhol e a Champions nesta temporada e levando em conta que o elenco é altamente recompensado com as chegadas 'precoces' de Tchouameni e Rudiger.

Portanto, entre agora e agosto, espera-se um verão relativamente tranquilo para o Real Madrid. Tudo indica que os jogadores atualmente no elenco são os que iniciarão a pré-temporada em 8 de julho. O trabalho mais difícil já está feito...