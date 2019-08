As armas do Real Madrid para contratar Neymar: boa relação com PSG, dinheiro e jogadores

Sem conseguir contratar Paul Pogba, time da capital espanhola vira seus olhos para o atacante brasileiro

Neymar continuará sendo notícia provavelmente até o fechamento de todas as janelas de transferências europeias. O jornal Marca aponta que o é o candidato mais forte nesse momento a contar com o atacante brasileiro, que quer deixar o ainda nessa janela.

Depois do fechamento da janela de transferências da Inglaterra, o Real Madrid se conformou que não contará agora com Paul Pogba. Por isso, ainda na intenção de construir um elenco 'galáctico', o time de Madri quer a contratação de Neymar e conta com algumas vantagens sobre os outros times que querem assinar com o camisa 10 do PSG.

A primeira 'arma' do Real Madrid é o seu ótimo relacionamento com o PSG. O clima bom entre o time francês e o , por exemplo, é dos piores. A transferência de Neymar do Camp Nou para o Parc de Princes há duas temporadas foi bastante desgastante para a direção dos dois clubes e isso tem dificultado a negociação de um retorno de Neymar ao elenco do Barça.

O PSG quer recuperar os 222 milhões de euros pagos por Neymar. A maior parte desse montante o clube quer em dinheiro, mas já está aberto à possibilidade de aceitar jogadores para abater esse valor. Por isso, nomes como Luka Modric, James Rodríguez, Gareth Bale e Keylor Navas surgem como possíveis negociáveis do Real Madrid para amortizar o alto valor demandado pelos franceses.

O nome de Casemiro também chegou a interessar o PSG, mas o Real Madrid não tem a intenção de vender o jogador responsável pelo "equilíbrio" do time, de acordo com o próprio Zinedine Zidane, em sua primeira passagem pelo clube.