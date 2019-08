Neymar jogará pelo PSG na primeira rodada do Francês? As últimas sobre a camisa 10

O jogador está se preparando normalmente para o jogo contra o Nimes, mas há uma grande incerteza sobre seu futuro

Depois de um longo período sem treinar com os companheiros, Neymar voltou aos coletivos do . Ele já não realiza nenhum trabalho de fisioterapia para tratar da lesão que o tirou da . Mas sua presença no jogo de estreia do PSG pela , domingo contra o Nimes, ainda não está confirmada.

Nos treinos, o craque se mostra sorridente e sempre brinca com os outros jogadores do time, como se não houvesse especulações sobre sua saída. O técnico Thomas Tuchel estuda colocar o camisa 10 em campo, pelo menos em parte do jogo. O que pode atrapalhar os planos do treinador é que o jogador não jogou um minuto sequer na pré-temporada do clube parisiense.

Há também a possibilidade de Neymar ser vendido pelo time francês. Depois do ser apontado como provável destino do jogador, a bola da vez é o Real Madrid, que prepara uma oferta em torno de R$ 440 milhões e mais Luka Modric pelo brasileiro.

As negociações com o time catalão pararam depois de Phelippe Coutinho recusar um empréstimo ao . A saída do jogador aliviaria a folha salarial do Barça e ajudaria o clube a bancar os salários do astro do PSG.