Real Madrid 3 x 7 Atlético de Madrid: Diego Costa marca quatro e assegura goleada histórica sobre rival

Com quatro gols de Diego Costa, o Atlético de Madrid venceu o Real na noite desta sexta-feira (26) no MetLife Stadium, em Nova Jersey

O goleou o por 7 a 3 na noite desta sexta-feira (26) no estádio MetLife, na cidade de East Rutherford, em Nova Jersey. Diego Costa (quatro vezes), João Félix, Angel Correa e Vitolo marcaram para os Colchoneros. Nacho Fernández, Karim Benzema e Adrian de La Fuente fizeram para os madridistas.

O jogo entre os rivais espanhóis é pela e marcou uma goleada histórica do Atleti sobre o arquirrival.

Os comandados de Diego Simeone sobraram em campo desde o princípio do duelo. Com o time em alta, a equipe criou boas chances e viu em Diego Costa a tranquilidade necessária para garantir o resultado. O jovem João Felix também fez bom jogo no confronto e garantiu o resultado com duas assistências e um gol.

Nos minutos finais, Diego Costa e Dani Carvajal entraram em atrito e acabram expulsos. O lance gerou empurrra-empurra dos atletas no meio do gramado.