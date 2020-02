Real Madrid: 3 mil minutos e muito pouco de Hazard

Lesionado, belga jogou menos de um terço da temporada 2019/20 com a camisa merengue

O recuperou um jogador importante na última semana, durante a vitória sobre o . Eden Hazard, que custou aproximadamente 100 milhões de euros, se exercitou no mesmo ritmo que seus companheiros de equipe pela primeira vez desde que se machucou em 26 de novembro.

Com a lesão sofrida no duelo contra o , na Liga dos Campeões, o belga perdeu 16 jogos oficiais, e o técnico Zinedine Zidane deixou de contar com o jogador para duelos importantes na Supertaça da , o El Clasico no Camp Nou ou o já mencionado derby da capital. O saldo desses compromissos foi positivo: o Real ergueu o troféu na , empatou em e venceu o Atlético no Bernabéu. E ele conseguiu, durante todo esse tempo, recuperar a liderança da LaLiga. Um privilégio que deve ser defendido após o duro golpe sofrido na última semana, quando o eliminou os merengues na .

Já se passaram 82 dias desde sua lesão, assim, após 22 partidas do Campeonato Espanhol, seis da Liga dos Campeões, três da Copa do Rei e duas da Supercopa de Espanha, Hazard jogou pouco menos de um terço de uma temporada, totalizando 984 dos 3.000 minutos possíveis nesta campanha.

Ao todo, Hazard jogou 13 jogos (oito da Liga e cinco da UCL) e marcou apenas um gol (sobre o Granada), além de distribuir quatro assistências (três no Espanhol e um na Champions).

No entanto, desses 13 compromissos, apenas cinco ele ficou os 90 minutos dentro de campo. Zidane e Real Madrid esperam muito mais de um dos maiores talentos do futebol mundial.