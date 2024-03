Real Hardcore Fã Clube: Um brinde a Madalena, a torcedora do Benfica que corre por Lisboa para ser mais rápida que a águia do clube

A quarta parte da série exclusiva é sobre Madalena, uma torcedora fanática pelo Benfica que "respira" o vermelho nos jogos do masculino e do feminino

Em 2024, a Heineken tem a missão de redefinir o que significa ser um verdadeiro torcedor fanático por futebol, destacando os diferentes perfis que representam o fã moderno e celebrando a inclusão e as variadas maneiras como eles expressam sua devoção ao esporte e ao time que amam.

O quarto episódio da nossa série exclusiva nos apresenta a Madalena, uma lisboeta que respira e se entrega ao Benfica tanto no time masculino quanto no feminino. Fã do clube desde o dia em que nasceu, Madalena é um exemplo clássico e contemporâneo do que é ser uma verdadeira fã de futebol com o seu ritual mais que especial no dia do jogo - uma corrida pela cidade para vencer a águia do Benfica.

Um brinde à Madalena.

Enquanto Rui Costa contornava o campo do Estádio da Luz para sua última volta de honra, Madalena se lembra de ter visto as lágrimas escorrendo pelos rostos do seu pai e da sua irmã. Ela também se lembra de ter chorado, não porque sentiria muitas saudades de Rui Costa, mas porque foi neste momento que ela percebeu que pertencia ao Benfica e que faria parte de uma comunidade para o resto da vida.

A conexão de Madalena com o Benfica está profundamente ligada à relação com o pai, que é torcedor do clube desde criança. Décadas mais tarde, ele teve que deixar sua amada Lisboa para trabalhar no exterior, separando-se também de suas duas filhas e da mãe delas.

Segundo Madalena, quando ela e a irmã nasceram, ambas já eram torcedoras do Benfica, e quando o pai partiu para Angola em 2008, o sonho dele era que elas continuassem as tradições que ele havia iniciado e mais tarde se tornassem as torcedoras “número um” do Benfica.

Em Portugal, assim como no Brasil, a saudade é um sentimento definido como um estado emocional de profunda melancolia ou nostalgia em relação a algo ou alguém muito amado, mas ausente. Após a mudança do pai, Madalena começou sua própria jornada pelo Benfica, viajando sozinha para os jogos em casa e fora e mantendo os rituais da família nos dias de jogo.

Madalena agora tem 25 anos e é uma jovem e promissora estilista que acaba de voltar para casa depois de um ano estudando em Milão. Ela está feliz por estar de volta. Não só porque a equipe masculina está voando e é favorita para vencer a liga local, garantindo uma vaga na UEFA Champions League do próximo ano, mas também porque a equipe feminina ainda está na UEFA Champions League feminina e tem pela frente um confronto incrível pelas quartos de final contra o Lyon.

São noites europeias como esta que Madalena mais espera: pode vestir a histórica camisa do Rui Costa que é de seu pai e saborear uma clássica bifana no seu café preferido. No entanto, nem todos os seus rituais nos dias de jogo são tão relaxantes, já que sempre que o Benfica joga em casa, uma águia (símbolo do clube) é libertada e voa pelo estádio... e Madalena tem de estar no seu assento antes que isso aconteça.

“Se eu não estiver sentada no meu lugar antes do jogo para ver a águia, sinto que não consigo relaxar. É uma forma de entrar no estádio e me conectar com outros torcedores.”

Há cinco anos, Madalena não se reunia com seus amigos para ver o time feminino do Benfica na UEFA Champions League, mas agora, quando chegam mais cedo para presenciar o voo da águia, é possível ver uma nova geração de torcedores, cada um com os seus rituais e tradições únicos, construindo aquele momento perfeito em torno dessa cada vez mais forte equipe do Benfica.

Futebol tem a ver com o senso de pertencimento, mas também com encontrar o seu lugar e se sentir confortável nele. Por meio do Benfica, Madalena se mantém ligada ao seu conceito de família. Sua devoção ao clube ao longo da vida, seja fora de Portugal ou no seu país natal, é parte de quem ela é como pessoa. Quando a águia sobrevoa o Estádio da Luz antes do jogo, dá a sensação de pertencer a uma comunidade que Madalena não encontraria com o seu trabalho de moda e design.

