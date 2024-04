Real Hardcore Fã Clube: Um brinde a Kevin e Toto, que levaram a famosa Muralha Amarela do Borussia Dortmund ao México

A distância não impede os irmãos mexicanos de compartilharem a paixão pelo time alemão com outros torcedores fanáticos pelo clube

Em 2024, a Heineken tem a missão de redefinir o que significa ser um verdadeiro fanático por futebol, destacando os muitos e diversos rostos que retratam o fã moderno e celebrando as diferentes maneiras como eles demonstram sua paixão pelo esporte e pelo time que amam.

A sexta história da nossa série nos mostra Kevin e Toto, dois irmãos que trouxeram a famosa Muralha Amarela do Borussia Dortmund para seu bairro Colonia Codensa, na Cidade do México.

Esses dois irmãos torcem para o Borussia Dortmund desde 1992, muito antes de o futebol alemão começar a ser transmitido no México - no entanto, como descobrimos, isso nunca os impediu de construir a sua comunidade de Die Schwarzgelben no outro lado do mundo.

Um brinde a Kevin e Toto.

Em 1997, quando o Borussia Dortmund conquistou o primeiro título da Liga dos Campeões da UEFA, Toto e Kevin lembram-se da emoção que sentiram na época, mas também do isolamento. Eles sempre se gabaram diante dos colegas de escola desse poderoso time amarelo e preto da Alemanha, mas ninguém os apoiou nem conseguiu nomear um único jogador.

Para eles, “voltar à Alemanha era uma espécie de país das maravilhas, onde estávamos longe da escola, longe do caos da cidade e, o mais importante, num lugar onde todos compartilhavam da nossa paixão”. Era esse sentimento de conexão e comunidade que simplesmente não existia em casa.

Ao longo dos anos, eles acumularam uma coleção de memorabília, revistas e recortes de jornais do Borussia Dortmund enviados pela família em sua casa, onde Toto, em particular, cultivaria sua paixão e seu conhecimento em torno do clube.

“Era como se ninguém no México pudesse ter itens do Borussia Dortmund além de mim. Eu vasculhava os mercados de pulgas e lojas do país em busca de qualquer coisa do Borussia Dortmund e guardava tudo para mim. Tornou-se uma obsessão”.

Mas algo mudou quando, há 20 anos, após receberem uma autorização oficial do Borussia Dortmund, Kevin e Toto conseguiram estabelecer um fã clube em sua cidade natal. No começo eram alguns amigos assistindo aos jogos, mas com o tempo, e também com o apoio do Dortmund, eles criaram um clube e uma escola de futebol.

“Assistir à Liga dos Campeões no México não é tão fácil porque é no meio do dia de trabalho, mas ultimamente estamos recebendo cerca de 200 pessoas, mesmo que seja para ver só um tempo ou alguns minutos”.

Na bela paisagem da Cidade do México, com bandeiras e cachecóis do Borussia Dortmund pendurados em todos os cantos do complexo, o espaço criado por Kevin e Toto é incrível. Kevin, que é biólogo, usou a escola de futebol para ensinar a comunidade sobre sustentabilidade e ambientalismo, criando até uma estufa para ensinar às famílias que se juntam à sua comunidade sobre a conservação da água.

“Vemos o Borussia Dortmund não apenas como uma paixão, mas como um modo de vida. Seguir o Borussia não é apenas viver o amarelo e o preto, mas, sim, abraçar os valores do time, não importa o quão longe você esteja do Signal Iduna Park.”

Kevin e Toto são a prova de como um clube de futebol pode inspirar mais do que apenas um sentimento de pertencimento, mas também uma ferramenta para melhorar a própria comunidade e, ao fazê-lo, encontrar o seu espaço dentro dela.

O fã clube do Borussia Dortmund da Cidade do México não é apenas mais um fã clube, mas uma família que, ao longo dos anos, construiu sua própria muralha amarela e também uma comunidade que reflete seus valores.

