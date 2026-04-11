Reação oficial do Al-Ahly às sanções da Comissão de Competições

O Al-Ahly egípcio divulgou um comunicado oficial, neste sábado, para comentar as sanções impostas ao clube após o último confronto contra o Ceramica Cleopatra no campeonato.

O Al-Ahly declarou, em comunicado oficial: “O clube apresentou, nesta manhã, um recurso à Associação dos Clubes Profissionais e à Comissão de Recursos da Federação Egípcia de Futebol contra as decisões proferidas pela Comissão de Competições”.

O Al-Ahly acrescentou: “As decisões determinaram a suspensão de Walid Salah El-Din, diretor de futebol, por um jogo, e uma multa de 5 mil libras; a suspensão de Mohamed El-Shenawy por quatro jogos e uma multa de 50 mil libras; e a aplicação de uma multa de 20 mil libras ao clube”.

E concluiu: “O Al-Ahly solicita, em seu recurso às duas instâncias, a anulação das decisões mencionadas, após comprovada a rivalidade com o árbitro da partida, Mahmoud Wafa, e a apresentação de queixa contra ele pelo clube e seus jogadores à Comissão de Disciplina, em virtude de ele ter ultrapassado os limites contra El-Shenawy, Mahmoud Hassan Trezeguet e Hussein El-Shahat com palavras impróprias e empurrões, em um precedente grave nos campos egípcios”.



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