RB Bragantino x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), pela 38ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio visita o RB Bragantino nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Nabizão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, já pensando na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Grêmio DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistentes VAR: Christiano Gayo (DF) e Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio já pensa na final da Copa do Brasil / Foto: Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quinta, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Grêmio entra em campo com o time reserva na última rodada do Brasileirão, sem até mesmo o técnico Renato Gaúcho. Alexandre Mendes, auxiliar, estará no comando.

Os gaúchos aparecem na sexta posição, com 56 pontos.

Amanhã é #DiaDeGrêmio no #Brasileirão2020!



Encerrando a nossa participação na competição, enfrentaremos o Red Bull Bragantino, a partir das 21h30.



Acompanhe o jogo pela @GremioRadio! Sintonize na 90.3FM, a transmissão de gremista para gremista!



Já o RB Bragantino, já garantindo na Copa Sul-Americana, entra em campo apenas para cumprir tabela, e deve entrar em campo com a mesma formação que empatou com o Goiás na última rodada.

Provável escalação do Grêmio: Julio César (Brenno); Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan e Thaciano; Ferreira, Pinares e Everton; Diego Churín.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Ligger, Fabrício Bruno e Luan Cândido; Raul, Ryller, Artur, Claudinho e Vitinho; Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 Grêmio 1 x 0 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Palmeiras Copa do Brasil 28 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) Grêmio x Brasil de Pelotas Campeonato Gaúcho 3 de março de 2021 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 15 de fevereiro de 2021 Goiás 0 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021

