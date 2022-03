RB Bragantino e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Nabizão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Santo André DATA Quarta-feira, 23 de março de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Nabizão.

MAIS INFORMAÇÕES

Pelo terceiro ano consecutivo, o RB Bragantino disputa as quartas de final do Paulistão. Na primeira fase, o Massa Bruta encerrou na liderança do Grupo D, com 20 pontos (seis vitórias, dois empates e quatro derrotas). Agora, o objetivo é garantir a classificação à semifinal do Estadual após 15 anos.

A última vez que o Bragantino chegou nesta fase da competição foi em 2007. Na ocasião, encerrou a primeira fase em quarto lugar, com 35 pontos, e empatou com o Santos na semifinal nos dois jogos. Como o Peixe teve melhor campanha, avançou à decisão.

Do outro lado, o Santo André encerrou na vice-liderança do Grupo D, com 15 pontos (três vitórias, seis empates e três derrotas). Aproveitamento de 41,7%.



ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB Bragantino

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 2 x 0 RB Bragantino Paulistão 13 de março de 2022 RB Bragantino 1 x 1 Palmeiras Paulistão 20 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x RB Bragantino Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir RB Bragantino x Atlético-GO Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Santo André

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 1 x 1 Santo André Paulistão 12 de março de 2022 Santo André 2 x 0 Inter de Limeira Paulistão 19 de março de 2022

Próximas partidas