RB Bragantino x Santo André: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar para RB Bragantino x Santo André nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Nabizão, pelas quartas de final do Paulistão.

Depois de encerrar a primeira fase na liderança do Grupo D, com 20 pontos (seis vitórias, dois empates e quatro derrotas), a equipe de Bragança Paulista busca a classificação à semifinal após 15 anos.

Já o Santo André terminou na vice-liderança, com 15 pontos (três vitórias, seis empates e três derrotas).

Em 25 jogos oficiais o Massa Bruta leva ampla vantagem com 16 vitórias, contra cinco triunfos do Santo André, além de quatro empates. No último jogo o RB Bragantino venceu por 2 a 1, na fase de grupos do Paulistão 2022..

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o RB Bragantino terá os retornos de Luan Cândido e Ramires preservados no empate com o Palmeiras. No entanto, o técnico Barbieri segue sem contar com Natan, afastado após exames cardiológicos apresentarem alteração. Realpe é o provável substituto.

Do outro lado, o Santo André, sem desfalques, entrará em campo força máxima em busca da classificação.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Artur, Helinho (Sorriso ou Tubarão) e Ytalo.

Possível escalação do Santo André: Jefferson Paulino, Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão e Kevin; Serginho, Dudu Vieira, Bruno Xavier, Thiaguinho; Lucas Tocantins e Júnior Todinho.

DESFALQUES

SANTO ANDRÉ:

-

RB BRAGANTINO:

Natan: exames

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Alex Ang Ribeiro

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco

VAR: Thiago Duarte Peixoto

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre RB Bragantino x Santo André será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo Paulistão Play, na plataforma de streaming, no Nabizão.