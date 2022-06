RB Bragantino x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo acontece neste domingo (5), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

RB Bragantino e Internacional se enfrentam neste domingo (4), no Nabizão, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO RB Bragantino x Internacional DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento - RJ

Assistentes: Michael Correia e Daniel do Espirito Santo - RJ

Quarto árbitro: Thiago Duarte Peixoto - SP

VAR: Adriano Milczvski - PR

Onde vai passar?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Nabizão.

Informações da partida

Eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Goiás, o RB Bragantino volta as atenções para o Brasileirão em busca da recuperação.

Vindo de cinco derrotas e três empates nos últimos oito jogos na temporada, a equipe de Bragança Paulista aparece no meio da tabela com 10 pontos, e busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

"Na temporada passada, batemos o Flamengo, Corinthians, Palmeiras. É isso. A gente está em um processo. Agora é trabalhar, ver o que errou. Temos uma sequência difícil no Brasileiro, mas já mostramos que somos capazes. Temos tudo para fazer grandes jogos e vencer", afirmou Raul, que ainda defendeu o técnico Mauricio Barbieri das críticas.

"A responsabilidade é de todos. A gente procura fazer aquilo que o Maurício pede. A gente vê uma evolução na equipe, mesmo com as derrotas. A gente vem buscando, vem tentando fazer com que a gente volte a jogar o futebol que vínhamos jogando", completou.

O único desfalque de Barbieri é o zagueiro Léo Ortiz, que está com a seleção brasileira.

Do outro lado, o Internacional, com 11 pontos, chega para o confronto embalado com a invencibilidade de 12 jogos (sete empates e cinco vitórias).

Para o confronto no Nabizão, o técnico Mano Menezes ainda trata como dúvida a presença de Alexandre Alemão, com edema na coxa direita. Caso não esteja apto, David é o mais cotado para seguir no ataque.

A novidade fica com o retorno de Gabriel Mercado, que cumpru suspensão no empate com o Atlético-GO na última rodada.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Colorado soma quatro vitórias, contra três do RB Bragantino, além de seis empates.

Prováveis escalações

Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; David (Alemão) e Wanderson.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Kevin, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Helinho e Ytalo.

Desfalques

sem desfalques confirmados

RB Bragantino

Léo Ortiz: convocado

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 5 x 1 9 de Octubre Copa Sul-Americana 25 de maio de 2022 Internacional 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 30 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Internacional Brasileirão 8 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Internacional x Flamengo Brasileirão 11 de junho de 2022 21h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 28 de maio de 2022 RB Bragantino 0 (8) x (9) 1 Goiás Copa do Brasil 1 de junho de 2022

Próximas partidas