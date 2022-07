RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro Sub-20

Partida acontece neste sábado (16), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam neste sábado (16), no CFA, a partir das 15h (de Brasília), pela sexta rodada do Grupo B do Brasileirão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet

O Corinthians na vice-liderança da chave, com 10 pontos marcados. Com três vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o RB Bragantino, com cinco pontos, soma uma vitória, dois empates e e duas derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB Bragantino: Gustavo Reis; Halls, Dija, Kauan, Kleberson, Renilson, Wesley, Kauã, Gustavo, Marquinhos, Talisson .

Possível escalação do Corinthians: Kauê, Vitor, Jose Vitor, Leo, Kayke, João Pedro, Ryan, Arthur, Pedrinho, Cauan e Murillo.

Desfalques da partida

RB Bragantino:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO RB Bragantino x Corinthians DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL CFA - Jarinú, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

Assistentes: Paulo Cesar Modesto e Marcela de Almeida Silva (SP)

Quarto árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo-SP 1 x 1 RB Bragantino Paulista sub-20 10 de julho de 2022 RB Bragantino 4 x 1 Botafogo-SP Paulista sub-20 13 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x SKA Brasil Paulista sub-20 20 de julho de 2022 16h (de Brasília) Athletico-PR x RB Bragantino Brasileiro sub-20 23 de julho de 2022 10h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 0 Corinthians Brasileiro sub-20 9 de julho de 2022 Corinthians 2 x 0 XV de Jaú Paulista sub-20 13 de julho de 2022

Próximas partidas