Um gigante turco se prepara para gastar uma quantia enorme de dinheiro a fim de seduzir Marcus Rashford e trazê-lo para suas fileiras, após o fim de seu empréstimo ao Barcelona.

Rashford retornou de um período de empréstimo bem-sucedido do Manchester United ao Barcelona, onde o técnico Hansi Flick admitiu que sentirá falta do jogador inglês, depois que o clube catalão anunciou a impossibilidade de contratá-lo em definitivo.

De acordo com o jornal inglês "The Sun", Rashford está em uma lista reduzida com 3 jogadores avaliados pelo clube turco, ao lado do ponta do Milan Rafael Leão e do astro do Crystal Palace Ismaïla Sarr.

O Fenerbahçe já havia mantido conversas com Leão, mas até o momento não conseguiu chegar a um acordo sobre a negociação.

O clube turco também entrou em contato com os representantes de Ismaïla Sarr, cuja carreira é gerida pelo mesmo empresário de Nicolas Jackson, atacante do Chelsea.

Os representantes de Rashford também entraram em contato com o Fenerbahçe sobre a possibilidade de concretizar sua transferência para o clube turco, que busca reforçar o novo técnico İsmail Kartal e montar um elenco capaz de competir com o rival Galatasaray.

Após a seleção da Inglaterra terminar em terceiro lugar na Copa do Mundo, Rashford terá tempo antes de tomar uma decisão sobre seu próximo passo.

Mas, se Rashford quiser viver a experiência do futebol turco e da grande paixão de sua torcida, o Fenerbahçe está disposto a "gastar uma quantia enorme de dinheiro" por ele, segundo confirmaram fontes ao "The Sun".

Ismaïla Sarr, astro do Crystal Palace e da seleção do Senegal, é outro jogador que agrada ao Fenerbahçe, depois de fazer uma temporada excepcional na qual marcou 21 gols e contribuiu para a conquista do título da Liga Conferência Europa pela equipe do sul de Londres.

Sarr também se firmou no maior palco internacional, depois de marcar quatro gols na última Copa do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção do Senegal em suas participações em Copas do Mundo.

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