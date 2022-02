Rangers x Borussia Dortmund: escalação, desfalques e mais da Europa League 21/22

A bola vai rolar para Rangers x Borussia Dortmund nesta quinta-feira (24), no Ibrox Stadium, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa.

Depois da derrota por 4 a 2 no jogo de ida, os alemães entram em campo precisando por três gols de diferença para avançar às oitavas de final.

Já os escoceses podem perder por até um gol de diferença que mesmo assim se classificam.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Dortmund não terá o seu principal jogador em campo. Apesar da expectativa do retorno, Erling Haaland não viajou com o grupo para Glasglow e está fora. O jovem, que sofreu uma lesão no adutor, não entra em campo há quatro jogos.

Por outro lado, Thomas Meunier, recuperado de um problema muscular, retorna.

Já o Rangers não terá Ianis Hagi descartado pelo resto da temporada com uma lesão no joelho.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Can, Hummels, Pongracic; Hazard, Bellingham, Dahoud, Guerreiro; Brandt, Reus; Malen.

Possível escalação do Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Lundstram, Jack, Aribo; Arfield, Morelos, Kent.

DESFALQUES

DORTMUND:

Haaland: lesão no adutor

RANGERS:

Ianis Hagi: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Borussia Dortmund x Rangers será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira, em Glasglow.