Rai Vloet é liberado após acidente fatal e logo se manifesta

Rai Vloet está em liberdade desde quarta-feira, após cumprir vinte meses de prisão por um acidente de trânsito fatal no qual um menino de quatro anos perdeu a vida. O meio-campista de 31 anos concedeu imediatamente uma entrevista ao jornal Tubantia.

Em novembro de 2021, Vloet causou um acidente de trânsito fatal no qual Gio Roos, de quatro anos, perdeu a vida. O meio-campista havia bebido álcool em excesso e dirigia em alta velocidade.

A entrevista do jornalista Vincent de Vries com Rai Vloet aborda seu sentimento de culpa, sua pena e seu desejo de voltar aos gramados.

“Eu entendo que as pessoas estejam com raiva. Minha família também ficou. Elas poderiam ter me criticado tanto quanto o resto das pessoas naquele dia, mas sempre me apoiaram depois disso. Deve haver muitas pessoas que não querem que eu tenha uma segunda chance”, começa Vloet sua história.

Vloet percebe que aquela noite fatal sempre o perseguirá. “Basta pesquisar meu nome no Google e a primeira coisa que você vê é essa história. Isso é algo com que tenho que lidar e que preciso aceitar.”

Vloet quer enfatizar uma coisa. “Os pais são as maiores vítimas de tudo isso. Foi um erro terrível naquela noite.”

O jogador de Schijndel cumpriu sua pena em Middelburg e Roermond e, segundo De Vries, parece estar em forma. Vloet ainda espera um retorno. “Se eu vou ou não ter uma segunda chance no futebol, essa era a minha motivação.”

Vloet não espera voltar a jogar nos campos holandeses. “Eu gostaria, mas não há nenhum diretor que se atreva a fazer isso. As pessoas com quem conversei dizem: Rai, como jogador, nós te contrataríamos imediatamente. Mas, com as reações dos torcedores, patrocinadores, conselho fiscal e mídia, não vemos como isso seja possível.”