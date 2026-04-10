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"Rahan Fleck" escapa mais uma vez das garras do Atlético de Madrid

M. Bernal
Barcelona
H. Flick
Atlético de Madrid
Espanha
Alemanha

Nova reunião entre o agente de um jogador do Barcelona e os dirigentes do clube... O que está acontecendo?

O Atlético de Madrid continua demonstrando interesse em contratar o jovem meio-campista Marc Bernal, do Barcelona, mas tudo indica que a negociação ainda está longe de se concretizar, já que tanto o jogador quanto o clube catalão rejeitam a ideia de uma saída neste momento.

As tentativas do Atlético de Madrid de contratar Bernal limitaram-se à janela de transferências anterior, quando o jogador ainda não havia recuperado totalmente seu lugar na equipe titular do Barcelona e buscava uma oportunidade de ter mais tempo de jogo. 

No entanto, Hansi Flick, técnico do Barcelona, conseguiu convencer o jogador a permanecer no “Camp Nou”, o que levou ao encerramento das negociações de saída do time catalão naquele momento. 

De acordo com reportagens da imprensa espanhola, ocorreu na última sexta-feira uma reunião entre o agente de Bernal, Raúl Verdú, e Mateu Alemany, diretor esportivo do Atlético de Madrid, o que alguns consideraram uma nova oportunidade para retomar as negociações, especialmente após o que foi publicado pelo jornal “AS”.

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No entanto, o jornal “Mundo Deportivo” esclareceu que a reunião foi parte de contatos informais entre Alemany e a empresa “Rock Nation eSports”, representada pelo agente, e se concentrou em outros jogadores, sem que o nome de Marc Bernal fosse apresentado como uma opção séria ou tema central da discussão.

O jornal confirmou que nem o Barcelona nem o próprio jogador pensam em mudar de ares no final da temporada atual, já que, para se considerar qualquer oferta de transferência, é necessária uma mudança radical na situação atual, o que não está disponível no momento. 

O jornal destacou que Bernal se sente feliz no “Camp Nou” e que o técnico Flick confia cada vez mais nele, enquanto a diretoria esportiva do Barcelona não pensa em abrir mão de um dos maiores talentos da “La Masia”.

Marc Bernal (18 anos) é considerado um dos pilares promissores do meio-campo do Barcelona e tem demonstrado um notável desenvolvimento sob o comando de Flick, o que o tornou um alvo em potencial para vários clubes, mas o clube catalão busca mantê-lo dentro de seu projeto de longo prazo.

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