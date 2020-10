Quique Setién no Palmeiras: ex-técnico do Barcelona pode ser contratado?

Após desistir da contratação de Miguel Ángel Ramírez, diretoria do clube trabalha com o nome de Quique Setién, ex-treinador do Barcelona

O Palmeiras segue no mercado em busca de um novo treinador. Após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, Miguel Ángel Ramírez era tido como o favorito para assumir o cargo, mas as conversas não avançaram e o Alviverde desistiu oficialmente do negócio. Agora, a diretoria trabalha com outros nomes, e Quique Setién, ex-treinador do , é um dos favoritos.

A informação foi divulgada pelo jornal Marca , da , e confirmada por Esporte Interativo e GE , no .

Informação que veio primeiramente do @marca.



Conversei com uma fonte na Espanha que confirmou o interesse do em contratar Quique Setien. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) October 21, 2020

Setién está sem clube desde que deixou o comando do Barcelona, no final da temporada passada. Sua última partida pelo clube foi a dramática goleada sofrida diante do de Munique. Um vexatório 8 a 2, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, que custou sua demissão.

Mesmo com essa última impressão, a diretoria do Palmeiras entende que o espanhol é um bom nome para implementar uma filosofia de jogo ofensiva na equipe, algo que os cartolas Alviverdes buscam há algum tempo, e que foi usado como principal argumento para tentar tirar Ángel Ramírez do Del Valle.

Setién ganhou projeção mundial no comando do , da Espanha, entre 2017 e 2019. Após o bom trabalho, ele foi contratado pelo Barcelona, mas não teve o mesmo sucesso. Um dos principais problemas de sua passagem pela equipe Blaugrana foi um suposto desentendimento com as principais estrelas do elenco. Seu auxiliar técnico também colecionou algumas polêmicas ao longo da temporada no Barça.

Segundo Ricardo Perrone, do Uol , Setién já soube do interesse do Palmeiras e vê com bons olhos a possibilidade de treinar a equipe, enquanto a diretoria do clube também já foi informada que seria possível pagar a ele um salário um pouco maior ao que foi oferecido a Miguel Ángel Ramírez.

Além de Quique Setién, a diretoria também observa com carinho o nome do argentino Gabriel Heinze, um dos favoritos da torcida Alviverde.