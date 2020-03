Auxiliar falastrão mexe até com Messi e causa mais problema no Barcelona

Eder Sarabia, auxiliar de Setién , está sendo chamado de “novo Mourinho” por seu temperamento; postura durante El Clásico gera confusão

Uma das dúvidas a respeito de Quique Setién era sobre sua capacidade de administrar m vestiário recheado de estrelas, como o do , visto que o treinador passou sua carreira em clubes de menor expressão. Mas, hoje, a grande preocupação gira em torno de Eder Sarabia, assistente técnico do espanhol.

No último domingo (01), durante a derrota por 2x0 do Barcelona diante do , o auxiliar foi flagrado pelas câmeras gritando e xingando os jogadores, fato que teria causado irritação por parte do elenco. Porém, existe um fato que acaba ajudando o “falastrão”.

Ele é filho de Manu Sarabia, lenda do Club. O auxiliar cresceu torcendo por seu pai, mas também foi fortemente influenciado pelo Barcelona da década de 90, que ganhou a champions de 1992 e o tetracampeonato de , de maneira consecutiva.

Mesmo assim, seu comportamento gera muita controvérsia, até com seus adversários. Jose Luis Gaya, do , disse que Eder estava tentando irritá-lo, em partida válida pela semifinal da , quando ainda estava no .

“Ele passou o jogo todo me xingando, falando para eu não cair, tentando me tirar da zona de conforto”, contou à rádio Cadena SER. “Não é a primeira vez que ele faz isso. Perguntei ao Setien como ele deixa seu auxiliar fazer isso”.

O problema, dessa vez, foi ainda pior, com Sarabia xingando os jogadores de seu próprio time. Uma câmera flagrou ele gritando e cobrando Lionel Messi, seis vezes melhor jogador do mundo e maior jogador da história dos catalães.

As informações que circulam são de que os jogadores do elenco culé estão bravos com esse comportamento. O fato de ele não ter grande sucesso na profissão ter tido mais facilidades na carreira por ser filho de um grande ex-jogador também está incomodando.

“Parece que ele briga mais do que treina. Ninguém conhece ele por nada que tenha feito como profissional. Como pode querer dar ordens a Messi?”, questionou uma fonte do Barcelona ao ABC Newspaper.

Porém, de acordo com o Diario Sport, o Barça não vê essa postura com maus olhos. O veículo também revelou reclamações do Barcelona com La Liga sobre as filmagens excessivas das redes de televisão nas partidas.

“Uma vez que os jogadores observam duas coisas, que você é justo e que você os faz melhor, eles vão com você até o fim”, disse Sarabia à Panenka Magazine, em 2018.

O fato é que Quique Setién já tem seu cargo muito ameaçado no Barcelona. Com certeza problemas de comportamento e de relação com os jogadores não vão ajudar a sequência da dupla na Catalunha.