Gabriel Heinze: o que esperar do treinador favorito da torcida do Palmeiras?

Argentino de 42 anos é um dos nomes mais pedidos pelos torcedores alviverdes nas redes sociais; confira uma análise sobre os trabalhos do treinador

Começaram as especulações sobre quem será o próximo treinador do Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo deixou o cargo na noite desta quarta-feira, 14 de outubro, após uma sequência de maus resultados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Alviverde ainda não confirmou negociações com nenhum treinador, mas a torcida do clube já tem um favorito: Gabriel Heinze. O ex-lateral da seleção argentina e grandes clubes europeus está no início de sua trajetória como técnico de futebol e, atualmente, está sem clube após deixar o comando do Vélez, em março deste ano. Ele esteve na mira do Atlhetico-PR no começo de 2020, mas não houve acordo.

Mais times

A Goal conversou com Julian Iglesias, repórter da Goal , para tentar entender um pouco mais sobre o estilo de Heinze e o que ele pode oferecer para o .

"Gabriel Heinze é um dos treinadores mais promissores da nova geração de técnicos argentinos e ganhou uma reputação muito boa após suas passagens pelo e, principalmente, pelo Vélez. A crença geral na Argentina é que em breve ele estará na Europa e se isso ainda não aconteceu é porque ele ainda não tem a experiência necessária para obter a licença da Uefa", analisou Iglesias.

Aos 42 anos, o argentino já trabalhou em clubes em sua breve carreira como técnico: , Argentino Juniors e Vélez, onde chegou a proibir videogames e limitar o uso dos celulares na concentração do time. Porém, o fato de ter sido revelado como jogador pelo Newell's Old Boys influencia muito seu estilo fora das quatro linhas.

"Como a grande maioria dos treinadores que se formaram como futebolistas no Newell's (como Tata Martino ou Mauricio Pochettino), sua filosofia de futebol é muito próxima à de Marcelo Bielsa: seus times apostam no futebol de ataque, com jogo associado, muita velocidade ataque e alas com a capacidade de aparecer na área de surpresa. Pode-se dizer que é semelhante ao de Jorge Sampaoli."

Vale destacar que Sampaoli é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados em 15 partidas à frente do . O Palmeiras, com Luxemburgo, conseguiu apenas 22 pontos nos mesmo 15 jogos e está em sétimo no Brasileirão.

Confira outros pontos do trabalho de Heinze analisados por Julian Iglesias

Metodologia de trabalho

É muito elogiada por seus jogadores de futebol e seu treinamento tem um enfoque muito mais 'europeu' do que o utilizado no futebol argentino, com trabalhos específicos e setorizados: a esse respeito, Matías Vargas em entrevista de 2018 disse que 'é complicado no começo, no primeiro e no segundo mês. É muita informação nova, muita demanda também. Todo mundo conhece o Gabriel, sabemos o nível de demanda que ele pede'.

'São muitas coisas novas que se tenta aprender e nos primeiros meses é muito difícil encontrar a forma de jogar. Depois de compreender e perceber que é a melhor, pode extrair o máximo dela. Ninguém é titular, não há uma equipe titular. No dia do jogo não há titulares, mas jogadores que começam e jogadores que não. Você nunca sabe quem jogará', completou Vargas.

Categorias de base

É um treinador que se caracteriza por dar muito valor aos jovens jogadores. Ele não hesitou em deixar de lado alguns jogadores muito importantes nos clubes por onde passou: por exemplo, Fabián Cubero, o histórico capitão do Vélez, perdeu seu lugar entre os titulares com a chegada de Heinze e ele se aposentou do futebol no final de 2019.

Mais artigos abaixo

Relação com a imprensa

Outro aspecto notável. Heinze tem uma relação particular com os jornalistas. Desde os tempos de jogador, sempre reconheceu que não gostava da imprensa e já como treinador aplicou sempre o mesmo método do seu professor Bielsa: não dá entrevistas exclusivas e apenas dialoga através das coletivas, nas quais já teve diferentes discussões com jornalistas argentinos, que costumam questionar seu pouco conhecimento do jogo.