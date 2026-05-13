Quinten Timber e Igor Paixão podem ter que deixar o Olympique de Marselha novamente

A não classificação para a Liga dos Campeões é um drama financeiro para o Olympique de Marselha, segundo publicou o L'Équipe nesta quarta-feira. Esta temporada decepcionante também pode ter consequências para Quinten Timber e Igor Paixão, contratados do Feyenoord.

De acordo com o importante jornal francês, o Marselha é obrigado a vender jogadores agora que perdeu a chance de disputar a Liga dos Campeões.

O novo diretor esportivo do Marselha, Grégory Lorenzi, terá uma tarefa extremamente difícil pela frente no próximo verão.

Até mesmo jogadores importantes que o Marselha preferiria não vender, como Timber e Paixão, podem ser afetados.

Os ex-jogadores do Feyenoord estariam em alta no mercado. Ambos têm contrato com o Marselha até meados de 2030, com um salário milionário.

O Marselha contratou Paixão (25) do Feyenoord no verão passado por 30 milhões de euros. Até o momento, ele soma 41 partidas oficiais, 12 gols e 7 assistências.

Timber (24) chegou seis meses depois por apenas 4,5 milhões de euros. O jogador de Utrecht ainda não contribuiu com gols em quinze partidas oficiais.