"Quero ganhar a Copa América mais pelo Messi que por mim", diz Agüero

Atacante fala sobre pressão em relação à seca de títulos da equipe no país e como "erro mínimo" pode custar caro

Sergio Agüero garante que a conquista da seria especial para a seleção da , principalmente no caso de Lionel Messi. Para o atacante, o camisa 10 sofre mais que outros jogadores pelos insucessos da albiceleste.

"Quero ganhar a Copa América mais pelo Messi que por mim. É o sonho dele e de todos. Me coloco no lugar dele e quero fazer o meu melhor para erguer esse troféu", confirmou Kun em entrevista à Fox Sports Argentina.

Os vice-campeonatos das edições 2015, no país-natal e em 2016, nos , foram as chances mais próximas do título que os argentinos alcançaram. O time não é campeão de um torneio desde 1993, quando venceu a Copa América disputada no .

Ainda sobre a estratégia para ganhar, Agüero foi objetivo nas palavras.

"Nós sabemos o que ele pode fazer. O resto depende de nós estarmos preparados mentalmente para não errar. Sabemos que a pressão é grande na Argentina. Um erro mínimo e estamos eliminados, pois é um torneio curto", destacou.

A Argentina tem pela frente a , adversária da estreia na competição no dia 15, e Qatar no grupo B.