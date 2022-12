Quem vai apitar a final da Copa do mundo? Qual vai ser o árbitro?

A FIfa ainda não definiu quem será o juiz da decisão, mas alguns nomes aparecem bem cotados

A Copa do Mundo de 2022 já está nas fases decisivas e, em breve, acontecerá a disputa da grande final da competição, que vai premiar a melhor seleção de todas. E, além de uma boa seleção, vai haver um outro prêmio moral: um dos melhores árbitros do torneio deve ser o escolhido para comandar o apito na decisão.

Falta pouco para a decisão da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no domingo, dia 18 de dezembro, às 12h (de Brasília). Quatro times seguem na briga para estarem no jogo mais importante do ano: Croácia, Argentina. Marrocos e Holanda - e o mesmo acontece com árbitros.

A Fifa ainda não anunciou oficialmente quem será o juiz da grande final, mas alguns nomes já estão oficialmente fora da corrida. Isso porque, a partir das quartas de final, os árbitros de países que ainda disputam a Copa do Mundo não podem mais apitar nenhum jogo. Desta forma, sabemos que Stephanie Frappart (FRA), Fernando Rapallin (ARG)i, Fancundo Tello (ARG) e Clement Turpin (FRA) não estarão na decisão.

Indo pelo caminho contrário, alguns nomes aparecem bem cotados para apitar a decisão, incluindo o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que tem sido considerado um dos melhores árbitros do Mundial. Além dele, o inglês Michael Oliver, que comandou Brasil x Croácia, e o holandês Danny Makkeile também são bem vistos pela Fifa.