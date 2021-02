Rogério Ceni, Muricy e mais: quem foi campeão brasileiro como jogador e treinador

Com a conquista de Rogério Ceni pelo Flamengo, nove pessoas conquistaram o feito

Há inúmeros campeões brasileiros, mas levantar a taça do Brasileirão como atleta e também como técnico é feito para poucos. Rogério Ceni, que foi campeão com o Flamengo nesta temporada 2020, finalizada em 2021, se tornou o mais novo a chegar a esta conquista.

Levando em conta a história do Brasileirão de 1959 a 1970, apenas oito nomes haviam conseguido fazer o mesmo. O primeiro deles foi Ênio Andrade, o último, antes de Ceni, o rubro-negro Andrade. A lista conta ainda com Carlos Alberto Torres, Emerson Leão, Muricy Ramalho e Paulo César Carpegiani.

Andrade levantou a taça como jogador quatro vezes, três pelo Flamengo e uma pelo Vasco. O ídolo flamenguista substituiu Cuca no comando do Rubro-Negro, no Brasileirão 2009, para chegar ao feito, hoje alcançado por Ceni.

Quem são os campeões?

(Foto: Divulgação/Flamengo)

Os nove que conquistaram o Brasileirão como jogador e treinador:

Ênio Andrade – 1960, como jogador no Palmeiras e 1979, 1981 e 1985, como treinador de Internacional, Grêmio e Coritiba

Paulo César Carpegiani – 1975, 1976 e 1980, como jogador de Internacional e Flamengo e 1982, como treinador do Flamengo

Carlos Alberto Torres – 1965 e 1968, como jogador do Santos e 1983, como treinador do Flamengo

Pepe – 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968, como jogador do Santos e 1986 como treinador do São Paulo

Joel Santana – 1974, como jogador do Vasco e 2000 como treinador do Vasco

Emerson Leão – 1969, 1972, 1973 e 1981, como jogador de Palmeiras e Grêmio e 2002, como treinador do Santos

Muricy Ramalho – 1977, como jogador do São Paulo e 2006, 2007, 2008 e 2010, como treinador de São Paulo e Fluminense

Andrade – 1980, 1982, 1983 e 1989, como jogador de Flamengo e Vasco e 2009, como treinador do Flamengo

Rogério Ceni – 2006, 2007 e 2008, como jogador do São Paulo e 2020, como treinador do Flamengo