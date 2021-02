Abel Braga admite que está de saída do Internacional: "fica o legado"

Treinador admitiu que deixa o comando do Colorado e falou em erros de arbitragem no Brasileirão

O Internacional precisa de apenas um gol para garantir o título, já que o Flamengo perdia para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi. O gol não veio, e a frustração tomou conta do elenco Colocorado.

Na entrevista coletiva, visivelmente abatido, o técnico Abel Braga lamentou o resultado mas fez questão de exaltar o espírito dos jogadores.

"Me sinto orgulhoso pelo que fiz. Esses jogadores têm que se sentir orgulhosos. Eles resgataram a confiança que o torcedor tinha perdido. A lamentar que não puderam ver de perto".

O treinador também reclamou de erros arbitragens, que segundo ele, aconteceram contra o Internacional.

"Não sei se pela televisão dá para ver a cor dos olhos. Foram só lágrimas depois da partida no vestiário. A dor não é só porque não levamos o que todo colorado quer e está esperando há 41 anos. Nos tiraram semana passada. Ali, sim, existia vantagem. Vê o pênalti a favor do Flamengo contra o Grêmio. Incrível. Depois, se não foi pênalti (no toque de braço de Ramiro), poderíamos fazer o gol. Ele tinha que deixar seguir, mas parou logo a jogada. O outro é que a bola que o Cássio soltou, ele marcou antes. Deu falta. Falta de quem? É duro. Houve uma entrega absurda, anormal, fantástica dos jogadores. Uma equipe que jogou muito".

Questionado sobre o futuro, Abel Braga admitiu que está de saída do Internacional.

"Fica o legado. Trabalho muito bom, prazeroso. Sem problema, mas fica a dor. Mais um vice-campeonato, o terceiro com o Inter. 2006, Bahia e agora. Sei que pelas conquistas deixei muita esperança no torcedor, mas consegui criar na vida. Creio que pela minha lisura, lealdade ao clube, consegui o que nem em sonho poderia. Ela veio ocorrer justamente no Inter, clube pelo qual prezo, respeito e amo. Levo uma placa maravilhosa. Foram 340 jogos. O treinador que mais dirigiu o clube. Agora sim. Foi mais que tudo. Sei que entrei para história do clube.

Ficarei sempre torcendo. Esta relação... É quase inexplicável. Meus amigos perguntaram o que eu faria no Inter. O time em primeiro, as coisas começaram mal. Saio orgulhoso das pessoas que trabalhei, do que conquistei. Dou um até breve, até logo. Futebol você não sabe o que ocorrerá amanhã. Fica o legado".