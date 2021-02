Gabigol provoca Thiago Galhardo: "não foi campeão e não foi artilheiro"

Atacante respondeu ao jogador do Internacional que teria provocado o Flamengo após a vitória sobre o Grêmio

Depois de garantir mais um título brasileiro com a camisa do Flamengo, Gabigol não perdoou a provocação do "cheirinho" de Thiago Galhardo e respondeu ao jogador do Internacional.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Em uma live no Instagram de Willian Arão, o atacante mandou um recado ao atacante colorado e pediu respeito.

"Seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar, não foi campeão e não foi artilheiro, beijo", brincou o camisa 9 do Flamengo.