Quem são os brasileiros do Lyon na Liga dos Campeões 2019/20?

Seis brazucas fazem parte do elenco que despachou Juventus e Manchester City da competição

O Lyon está sendo uma das surpresas desta edição da Liga dos Campeões. O time francês, visto como um dos azarões da competição, passou por gigantes - , nas oitavas de final, e , nas quartas. No elenco, estão seis brasileiros que buscam fazer história, levando o time ao seu primeiro título europeu.

Entre os nomes estão jovens, veteranos, quase anônimos no futebol brasileiros e uma das promessas para o futuro da seleção canarinha.

Veja quem são os seis "brazucas" do na Champions:

Bruno Guimarães

Foto: Gettu

Depois de se destacar no -PR, o volante foi disputado por grandes times da Europa, e acabou optando por defender as cores do Lyon. Aos 22, Bruno é considerado uma das peças do futuro da seleção brasileira, ainda mais depois das boas participações na categoria olímpica e nos clubes que atuou.

Marcelo

Foto: Getty Images

O ex- , com passagens por times conhecidos, como , e , chegou ao Lyon em 2017. O zagueiro, assim como Bruno Guimarães e titular absoluto na equipe francesa.

Marçal

Foto: Getty

Brasileiro, mas que fez sua carreira quase inteira fora do país, o lateral Marçal jogou apenas pelo Guaratinguetá antes de seguir para , onde atuou por Torreense, Nacional e . Chegou a ser emprestado para um time turco antes de chegar ao futebol francês, para defender, também por empréstimo, o . Em 2017 chegou ao Lyon e, hoje, é titular absoluto no time.

Thiago Mendes

Foto: Getty

Um velho conhecido do torcedor do , o volante chegou ao Lyon no meio de 2019, vindo do , time pelo qual atuou depois do Tricolor paulista. Aos 28 anos, o jogador revelado pelo , não tem sido titular na equipe francesa, mas entra em quase todos os jogos.

Jean Lucas

Foto: Damien LG/Olympique Lyonnais

Mais um volantes, o ex- e Santos também chegou ao Lyon no meio de 2019, ao ser negociado pelo , enquanto estava emprestado ao Peixe. Jean Lucas também é reserva, mas não costuma entrar com tanta frequência, a última aparição foi em abril, contra o , pela Copa da .

Rafael

Foto: Getty Images

O lateral, da base do , mas que não chegou a jogar profissionalmente no , tem passagens pela seleção e títulos importantes com o - como três da Premier League e um do . Seu irmão gêmeo idêntico, Fábio, também é jogador e atuou ao lado dele no clube inglês, mas hoje é seu rival de Ligue 1, defendendo o .