Quem o Lyon pega nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa?

Os franceses, como mais uma surpresa na competição, bateram o Manchester City nas quartas

E a Liga dos Campeões segue cheia de surpresas. Em mais um duelo que tinha um favorito claro, o foi contra a expectativas e venceu o por 3 a 1, garantindo sua vaga na semifinal da competição.

Foi o próprio Lyon quem abriu o marcador, com Maxwel Cornet, aos 24 minutos do primeiro tempo. O 1 a 0 persistiu até os mesmo 24, só que do segundo tempo, quando o City, quando não ia bem no jogo, conseguiu o empate com De Bruyne. Os ingleses, então, passaram a dominar o jogo, mas perderam muitas chances.

A máxima do futebol que diz "quem não faz, toma" se concretizou. O Lyon, aos 34 voltou a estar na frente no placar e, quando o City teve a melhor chance para empatar, Sterling perdeu um gol inacreditável, sozinho dentro da pequena área. Mas os franceses não desperdiçaram, e aumentaram a vantagem, logo em seguida, com Dembélé, que entrou para fazer os dois gols do segundo tempo.

Chegando à semifinal depois de bater um dos favoritos, o Lyon, porém, encontra outro gigante, que vem com muita moral: o de Munique. Os alemães, sem dó, que vem de uma 8 a 2 contra o Barcelona em sua partida das quartas de final, no dia anterior.

No duelo, o Bayern abriu o placar aos 3 minutos, mas com um gols contra, o conseguiu empatar. Mas o gol não foi um problema para o time que ja havia feito um 7 a 2 no , mais três vieram ainda no primeiro tempo, que terminou em 4 a 1 para os alemães.

No início do segundo tempo o Barcelona até ensaiou uma reação e fez o seu segundo, mas a máquina do Bayern não se assustou e fez mais quatro para selar a classificação com um triunfo para eles, e a desclassificação humilhantes para o gigante espanhol.

O duelo entre Bayern de Munique e Lyon será na segunda semifinal, marcada para o dia 19 de agosto, quarta-feira, em jogo único, a ser realizado em Lisboa e valendo vaga na decisão.

Do outro lado da chave, PSG e Red Bull Leipzig definem a outra vaga na final.