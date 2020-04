Flamengo foi decisivo para Bruno Guimarães fechar com o Lyon

Rubro-Negro aceitava pagar a multa rescisória para o mercado nacional, mas volante optou pelo futebol francês

O teve papel fundamental na venda de Bruno Guimarães para o . Apesar de não ter levado a melhor na disputa, o , sabe a Goal, acabou por apressar a negociação do Paranaense com os franceses, que desembolsaram 20 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do volante.

Na última semana de janeiro, já perto do fechamento da janela de transferências na Europa, o clube carioca resolveu entrar forte no negócio. Por meio do vice-presidente Marcos Braz, comunicou que aceitava cobrir a multa rescisória para o mercado brasileiro, estipulada em 17 milhões de euros, e ainda solicitou autorização ao Furacão para tratar diretamente com o jogador.

Pressionado, Mario Celso Petraglia pediu então um tempo para conversar com o próprio Bruno Guimarães, com quem sempre teve um bom relacionamento. No bate-papo, o presidente do Athletico explicou todos os cenários possíveis para o atleta, inclusive o fato de receber um valor menor caso viesse a existir um acordo com o Flamengo.

Logo na sequência, Petraglia também entrou em contato com o Lyon para revelar a investida flamenguista. Já tendo que lidar com o interesse de e e, principalmente, a proposta mais vantajosa do , que de última hora mostrou-se disposto a pagar 20 milhões de euros, com outros 5 milhões por produtividade, os franceses correram para obter o "sim" dos lados envolvidos.

A decisão, no fim, foi tomada pelo próprio Bruno Guimarães, que ficou encantado com o projeto apresentado por Juninho Pernambucano. Ídolo e atual diretor de futebol do Lyon, o ex-meia explicou, entre outros tópicos, que o volante de 22 anos chegaria ao clube para ser a referência do time e que rapidamente chegaria à seleção brasileira principal.