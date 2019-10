Indireta do presidente e bronca pública do novo treinador: Thiago Mendes tem início decepcionante no Lyon

Cobrado a falar francês, meia brasileiro é acusado de ser 'sombra' daquilo que foi durante a passagem de sucesso no Lille

Thiago Mendes chegou ao embalado por duas temporadas de sucesso no e a peso de ouro, tendo sido comprado por 25 milhões de euros (R$ 113 milhões). Em pouco mais de três meses no novo clube, no entanto, o futebol apresentado tem deixado muito a desejar.

Até o momento, o meia brasileiro fez 11 jogos - todos como titular. Logo após a última partida, no sábado, no empate em 0 a 0 com o , pela Liga Francesa, acabou por ouvir uma indireta pública do presidente Jean-Michel Aulas.

"Alguns [reforços] me desiludiram. Não digo nomes, mas eles sabem a quem me refiro. Na última temporada, foram os melhores nos seus clubes, já hoje são uma sombra", criticou o mandatário.

Internamente, o grupo sabe que o recado foi direcionado principalmente para o ex-são-paulino, que, vale lembrar, foi contratado a pedido de Sylvinho, demitido na primeira semana de outubro, e com aval do diretor Juninho Pernambucano. Dois compatriotas, por sinal.

Mesmo com a mudança no comando técnico, Thiago Mendes foi mantido entre os titulares. Na visão do recém-chegado Rudi Garcia, o camisa 12 tem "muita qualidade", mas precisa "aprender o mais rápido possível a língua francesa" para, de fato, ter uma boa sequência.

"O Thiago é um jogador de muita qualidade. Aliás, pode ser ainda melhor. É um jogador que eu queria ter levado para o , visto que era o melhor do Lille. Sempre gostei muito dele", elogiou o treinador francês, nesta terça-feira, na véspera do confronto com o , em Lisboa, na Liga dos Campeões.

"Agora, preciso dizer algo negativo: o Thiago não fala francês. Precisa estudar francês o mais rápido possível. A comunicação é crucial. Vou fazer de tudo para ajudá-lo a ser o jogador que todos conhecemos", completou.