Nações de todo o mundo disputarão o título da Copa do Mundo da FIFA quando o torneio tiver início nos Estados Unidos, no Canadá e no México neste verão. Vários capitães icônicos já ergueram o troféu, que possui uma história fascinante.

Já houve algumas versões diferentes do troféu, mas qual é a história por trás do troféu de ouro da FIFA? Aqui, o GOAL analisa a vasta história da taça e como ela mudou ao longo dos anos.

Quem projetou o troféu da Copa do Mundo da FIFA?

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O atual troféu da Copa do Mundo foi projetado por Silvio Gazzaniga, um ourives e escultor italiano que ficou conhecido como “Sr. Copas” devido à criação de outras peças de prata, incluindo a Copa da UEFA e a Supercopa da UEFA.

Quando o Brasil conquistou o direito de ficar com o Troféu Jules Rimet — a taça que era usada anteriormente nas Copas do Mundo masculinas — por sua terceira conquista em 1970, a FIFA recebeu 53 propostas para uma nova versão do troféu de ouro. Gazzaniga criou um projeto lendário que retratava dois atletas segurando a Terra, mas o escultor teve que levar um modelo de plástico para mostrar à FIFA, pois temia que o projeto não fosse compreendido sem uma representação visual. Funcionou, e seu esboço foi escolhido entre as muitas outras propostas.

Ao descrever sua abordagem, Gazzaniga disse: “Para criar um símbolo universal relacionado ao esporte e à harmonia do esporte mundial, inspirei-me em duas imagens fundamentais: a de um atleta triunfante e a do mundo. Eu queria criar uma representação dinâmica de uma conquista que pudesse expressar harmonia, simplicidade e paz simultaneamente.”

"A obra deve apresentar linhas claras e marcantes e refletir a euforia do jogador vencedor — um homem transformado pela magnitude de sua vitória —, mas sem o ego de um super-humano. Esse herói esportivo, que abraça o mundo, reflete a força necessária para fazer sacrifícios dia após dia ao lado de seus companheiros de equipe e as características universais do esporte, como o compromisso e a liberdade."

O troféu foi entregue pela primeira vez à Alemanha Ocidental pelo seu sucesso na Copa do Mundo de 1974 e está em uso desde então. Gazzaniga faleceu em 2016, aos 95 anos, e embora nunca tenha lucrado com o Troféu da Copa do Mundo, já que a FIFA ainda detém os direitos de imagem, ele conseguiu encontrar mais trabalho e continuar com sucesso em sua profissão.

Ao falar sobre o falecimento de Gazzaniga, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse: “A Copa do Mundo é um objeto mítico para os jogadores e para todos os amantes do futebol. Seremos eternamente gratos.”

O que o design do troféu da Copa do Mundo representa?

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O simbolismo do Troféu da Copa do Mundo é vasto, mas o tema principal é a vitória dos melhores jogadores de futebol do mundo. A FIFA afirma que o troféu foi moldado para capturar o momento de triunfo com o mundo sendo erguido acima deles, enquanto a alça torcida na parte inferior representa a cultura dinâmica e em constante mudança do futebol. A base se eleva em espirais e se estende para o mundo, representando a natureza global do futebol.

Sobre o que o troféu significava para ele, Gazzaniga acrescentou: “Com dois jogadores levantando os braços, eu quis celebrar o momento de alegria e a emoção da vitória. A esfera no topo tem um relevo que reflete as imagens dos continentes. Isso também simboliza o futebol e o mundo, e as linhas que se mostram entre os dois jogadores espelhados expressam a energia do esporte. A superfície rugosa entre as duas figuras frente a frente no troféu expressa a intensidade, o vigor, a energia e o espírito competitivo do futebol.”

Para jogadores e treinadores que colocam as mãos no troféu, ele representa o ápice absoluto de suas carreiras. Lionel Messi, que finalmente triunfou com a Argentina em 2022, comparou o momento à sensação de ter filhos, descrevendo-o como “tão especial e tão imenso que tudo o que vem depois fica aquém”.

Não há bandeiras, emblemas ou referências a nenhuma nação específica no troféu. Em vez de ser visto como um triunfo individual ou nacional, o foco está na conquista como algo de natureza humana.

De que é feito o troféu da Copa do Mundo?

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A criação de Gazzaniga é feita de ouro 18 quilates, tem 36,8 centímetros de altura e pesa cerca de 6,1 quilos. O ouro contrasta com duas camadas de malaquita verde na base, enquanto o interior do troféu é oco para garantir que não seja pesado demais para quem tiver a sorte de erguer-lo.

O troféu está avaliado em cerca de US$ 20 milhões (15 milhões de libras) graças ao ouro utilizado e à aura que o envolve. Sua fabricação custaria entre US$ 50.000 e US$ 200.000 (37 mil a 150 mil libras), dependendo do valor do ouro em um determinado momento.

No entanto, as seleções vencedoras não levam o troféu para casa. Em vez disso, recebem uma réplica banhada a ouro, e a FIFA fica com o original.

Quem projetou o troféu da Copa do Mundo anterior?

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O Troféu Jules Rimet foi projetado pelo escultor francês Abel Lafleur. Concedido às nações vencedoras desde o torneio inaugural de 1930 até o triunfo do Brasil em 1970, seu nome original era simplesmente “Vitória”, até ser renomeado em homenagem ao presidente da FIFA, Jules Rimet, em 1946. O troféu é feito de prata esterlina banhada a ouro com uma base de lápis-lazúli, que mais tarde foi substituída por mármore.

O design apresenta uma figura alada de Nike, a antiga deusa grega da vitória, e tem 35 centímetros de altura, pesando 3,8 quilos.

O troféu foi roubado uma vez durante os preparativos para a Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, mas um cão da raça border collie preto e branco chamado Pickles recuperou o prêmio, que havia sido embrulhado em jornal, de um arbusto no sul de Londres.

No entanto, ele foi roubado pela segunda vez em 1983 e permanece desaparecido até hoje, tendo a Confederação Brasileira de Futebol recebido uma réplica em 1984.