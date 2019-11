Com Pochettino, Ajax de 2018-19 faz mais uma vítima entre treinadores; entenda

Todos as equipes que enfrentaram o Ajax na Champions League de 2018-19 já demitiram seus treinadores; Pochettino é o último deles

Com Mauricio Pochettino sendo demitido do Tottenham nesta última terça-feira, uma das "maldições" mais curiosas do futebol acabou se concretizando: o de 2018-19 "demitiu" todos os treinadores que enfrentou na Liga dos Campeões da temporada passada.

Como a equipe holandesa chegou até as semi-finais da competição, foram vários nomes grandes que caíram após enfrentar o Ajax. Kovac no Bayern de Munique, Solari no Real Madrid, Allegri na Juventus, Pochettino no ...

¡LA MALDICIÓN DE #AJAX! Tras la salida de #Pochettino del #Tottenham, un dato curioso vio la luz: todos los entrenador que enfrentaron al equipo holandés en la pasada edición de la #ChampionsLeague, ¡perdieron su cargo! 😳 pic.twitter.com/0HaiecBgmU — ESPN (@ESPNArgentina) November 21, 2019

TREINADOR EQUIPE JOGOS CONTRA AJAX DATA DA DEMISSÃO Rui Fase de grupos (um empate e uma derrota) 10/01/2019 Marinos Ouzounidis AEK Athens Fase de grupos (duas derrotas) 05/02/2019 Santiago Solari Oitavas-de-final (uma vitória e uma derrota) 11/03/2019 Massimiliano Allegri Quartas-de-final (um empate e uma derrota) 17/05/2019 Niko Kovac de Munique Fase de grupos (dois empates) 03/11/2019 Mauricio Pochettino Tottenham Semi-final (uma vitória e uma derrota) 19/11/2019

Assim, foi feito uma analogia com a maldição de Tutankamon, faraó egípcio que teve sua tumba violada por exploradores britânicos; pouco tempo depois, os arqueólogos morreram em decorrência de complicações que aconteceram no : bactérias e vírus incuráveis presentes na tumba, trancada por milhares de anos.

Mesmo que o pequeno faraó jogue mesmo no , a maldição na verdade mistura a e o e já atacou nesta temporada: o , que já enfrentou o Ajax na Champions desse ano, demitiu o treinador Marcelino de maneira inexplicável no começo desta temporada. Frank Lampard que se cuide!