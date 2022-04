Cristiano Ronaldo atinge mais duas marcas históricas em vitória do United

O homem não para. Mesmo longe dos melhores momentos de sua carreira, Cristiano Ronaldo continua provando mais e mais, além de aumentar o número de recordes que leva consigo. Com o hat-trick marcado neste sábado (16) contra o Norwich, o atacante do Manchester United alcançou mais duas marcas em sua carreira.

A cada jogo que faz, Cristiano Ronaldo mostra porque é considerado um dos melhores jogadores da história do futebol. Longe de viver a situação ideal em questão de disputas por títulos ou brigas na tabela, o português segue se superando a cada dia e calando a boca daqueles que o questionam.

E o jogo contra o Norwich, pela 33ª rodada da Premier League só provou ainda mais que Cristiano Ronaldo inspirado é um perigo para os adversários. Vindo de três jogos sem vitória, e sem gols do português há dois, o United chegou ao jogo precisando da vitória - e ainda mais de uma boa atuação - para se animar. E o camisa 7 tratou de ajudar com isso.

Ronaldo não só fez gol, como fez três. A vitória por 3 a 2 contou com um hat-trick do atacante, o 50º de sua carreira em clubes. Este foi o terceiro pelo Manchester United, além disso são mais três pela Juventus e 44 pelo Real Madrid - ou seja 88% deles foram marcados com a camisa do clube merengue -, enquanto pela seleção portuguesa, foram mais dez hat-tricks, totalizando 60 na carreira do camisa 7.

Além disso, enquanto muitos falam que por sua idade Ronaldo só vai descer de nível daqui para frente, hoje ele conquistou um feito inédito relacionado a isso. O português se tornou o primeiro jogador com pelo menos 36 anos a marcar 15 gols em uma temporada de Premier League em toda a história da competição inglesa.

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador com mais de 36 anos a marcar 15 gols em uma temporada da Premier League! 😮 🔥 pic.twitter.com/ipdseGGbyk — GOAL Brasil (@GoalBR) April 17, 2022

E Ronaldo ainda tem mais alguns jogos na temporada para aumentar ainda mais esses números. O próximo compromisso do Manchester United será nesta terça-feira (19), às 16h, contra o Liverpool, em Anfield.