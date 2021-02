Quem o Palmeiras enfrenta na estreia do Mundial de Clubes no Qatar?

O Alviverde enfrenta Tigres, que venceu o Ulsan Hyundai, na semifinal da competição que conta também com o Bayern de Munique

O Palmeiras já sabe quem será o seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes de 2020. O Tigres-MEX venceu o Ulsan Hyundai por 2 a 1, segue vivo na briga pelo título de campeão do mundo, e encara o Alviverde em busca de uma final inédita para equipes da Concacaf.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embora não tenha feito um bom jogo, o time mexicano venceu de virada a equipe coreana com dois gols de André Pierre Gignac nesta quinta-feira, 4 de fevereiro. O gol do Ulsan foi anotado por Kee-Hee Kim. Vale lembrar que nenhum time mexicano conseguiu chegar à final do Mundial de Clubes.

Temos o adversário do @Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes! 🌎



O Tigres eliminou o Ulsan Hyundai de virada por 2 a 1! Grande atuação de Gignac 🐯



Cuidado com os mexicanos! 🇲🇽👀 pic.twitter.com/raGhrLel60 — Goal Brasil (@GoalBR) February 4, 2021

O Alviverde, campeão da Libertadores e representante da Conmebol no torneio, assim como o Bayern de Munique, da Uefa, já começa na semifinal. O Al Ahly, do Egito, atual campeão africano, venceu o Al Duhail, do país sede, nesta quinta-feira (4) e vai ser o adversário dos alemães na semifinal.

Pelo fato do Auckland City, da Nova Zelândia, ter desistido de sua participação em função da pandemia de Covid-19, o torneio teve uma equipe a menos.

A estreia do time de Abel Ferreira no Mundial será no dia 7 de fevereiro, no estádio Education City. A bola rola para Palmeiras e Tigres às 15h (de Brasília), com transmissão da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.